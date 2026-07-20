Man könnte pathetisch den großen Victor Hugo zitieren – „Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist” – oder schlicht Zahlen, Daten, Fakten zu Rate ziehen: Die Nachfrage nach rein batterieelektrisch betriebenen Autos steigt kräftig an. Bei Neuwagen – im ersten Halbjahr plus 27 Prozent – und auch bei Gebrauchten (seit Jänner um 40 Prozent).

Verwerfungen an den Zapfsäulen ablesbar

Dazwischen liegt der 28. Februar – der Ausbruch des Krieges der USA und Israels gegen den Iran. Seine Verwerfungen sind an den Zapfsäulen nachzulesen. Im Windschatten der Raketen wechselten E-Autos auf die Überholspur: Von Jänner bis Juni hatte bereits fast jedes vierte Neufahrzeug einen rein elektrischen Antrieb.

Noch sind E-Autos Exoten

Doch lassen wir die Tankstelle im Dorf: Gerade einmal 300.000 Pkw fahren hierzulande rein elektrisch, das sind 5,6 Prozent des gesamten Pkw-Bestands in Österreich. Noch sind E-Autos auf unseren Straßen Exoten. Noch. Denn die gläsernen Wände für die Verbreitung des E-Autos jenseits der Firmenfuhrparks werden gerade durchbrochen.

Ausschlaggebend dafür ist ein breites Angebot an halbwegs leistbaren E-Autos. Die Listenpreise elektrisch betriebener Autos sind in den vergangenen fünf Jahren laut Fraunhofer-Institut in Deutschland inflationsbereinigt um 18 Prozent gefallen, Verbrenner wurden um zwei Prozent teurer: Größere Reichweiten, mehr Motorleistung bei real sinkenden Preisen verbessern die Kosten-Nutzen-Rechnung für Stromer. Setzt sich das so fort, dürften bis 2030 Elektroautos in Europa gleich viel kosten wie vergleichbare Verbrenner.

Aufholbedarf bei der Infrastruktur

Die Waffengleichheit bei den Kosten ist die Voraussetzung dafür, dass dereinst nicht 5, sondern 50 Prozent E-Autos auf heimischen Straßen fahren. Und nicht etwa Förderungen, die lediglich Krücken in einem ungleichen Wettbewerb sind. Der Kauf und vor allem der Betrieb eines E-Autos muss sich ohne staatliche Prämien und auch nach Auslaufen von Steuervorteilen rechnen.

Eine Hürde muss das E-Auto aber noch nehmen: Ein Massenphänomen wird es nur dann, wenn es im Alltag nicht nur mindestens so günstig, sondern auch einfach zu laden ist – hier herrscht vor allem in Städten massiver Aufholbedarf bei der Infrastruktur.

Lobbyisten wider Willen

Während sich also das E-Auto anschickt, auf den Straßen seine Vorteile auszuspielen, liegen noch Restbestände ideologischer Bruchlinien in der Luft. Die Gegnerschaft rührt aus einer Zeit, als elektrisches Fahren vor allem einer Botschaft diente: Unkomfortabel, aber gut. Und wer auf Benzingeruch und Motorenlärm abfuhr, wähnte sich als Bollwerk gegen ökologische bzw. staatliche Bevormundung.

Das die Gesellschaft spaltende Schwarz-Weiß-Denken, greifbar in Form eines Autoantriebs, überholt sich gerade: Der Erwerb eines E-Autos ist heute meist Ergebnis einer Rechenaufgabe und nicht Konsequenz der Weltanschauung. Welch Ironie: Ausgerechnet zwei dem Fossilen zugeneigten Kriegsparteien leisten als Lobbyisten wider Willen wertvolle Starthilfe für Stromautos.