Fünf Jahre, und ein klarer Trend: Elektroautos sind deutlich günstiger geworden, Benziner und Diesel hingegen teurer. Das zeigt eine gemeinsame Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) und des International Council on Clean Transportation (ICCT), veröffentlicht am 20. Juli. Inflationsbereinigt sind die Listenpreise vergleichbarer E-Autos in Deutschland zwischen 2020 und 2025 um 18 Prozent gesunken, während Verbrenner im selben Zeitraum real um zwei Prozent teurer wurden. Damit verschiebt sich auch die Kostenrechnung pro gefahrenem Kilometer zunehmend zugunsten der Stromer.

Der Trugschluss mit dem Durchschnittspreis

Auf den ersten Blick wirkt die Entwicklung paradox: Der nominale Durchschnittspreis für ein E-Auto stieg im Untersuchungszeitraum sogar spürbar an, von rund 37.000 auf etwa 53.000 Euro. Der Grund liegt aber nicht bei teurer gewordenen Modellen, sondern beim veränderten Angebot: Die mittlere und obere Mittelklasse macht mittlerweile 73 Prozent aller erhältlichen E-Modelle aus – deutlich mehr als noch 2020. Wer einfach alle Durchschnittspreise über die Jahre vergleicht, vergleicht deshalb, wie es ISI-Forscher Patrick Plötz einmal formuliert hat, „Kirschen mit Äpfeln“.

Um das zu vermeiden, haben die Wissenschaftler stattdessen gleiche beziehungsweise vergleichbare Fahrzeuge über die Zeit hinweg verglichen – dafür werteten sie mehr als 100.000 Einzeldaten aus einer ADAC-Datenbank aus, bereinigt um Gewicht, Motorleistung und Reichweite. Das Ergebnis: Bei gleichen Modellen blieben die Listenpreise so gerechnet weitgehend stabil, bei Verbrennern stiegen sie. Erst wenn man zusätzlich die zwischenzeitlich hohe Inflation herausrechnet, ergeben sich daraus die eingangs genannten 18 respektive 2 Prozent.

Mehr Reichweite, aber Batteriepreise noch nicht voll weitergegeben

Dass E-Autos trotz sinkender realer Preise heute nominal teurer wirken, liegt auch daran, dass sie schlicht mehr können: Die durchschnittliche Reichweite legte im Beobachtungszeitraum um etwa ein Drittel zu. Die globalen Batteriepreise sanken zwar zwischen 2020 und 2025 nominal um 21 bis 24 Prozent, inflationsbereinigt sogar um rund 35 bis 37 Prozent – bei den Endkundinnen und -kunden ist davon bisher aber nur ein Teil angekommen. Die Hersteller haben die Ersparnis offenbar eher in größere Reichweiten und Forschung investiert als sie eins zu eins an die Kundschaft weiterzugeben. Genau darin sieht Studienautor Plötz noch erhebliches Potenzial für künftige Preissenkungen bei Elektroautos.

Modellvielfalt vervierfacht – außer bei Kleinwagen

Deutlich zugelegt hat auch die Auswahl: Die Zahl der am deutschen Markt erhältlichen E-Modelle stieg von 38 im Jahr 2020 auf 159 im Jahr 2025, während das Angebot an Verbrennermodellen im gleichen Zeitraum von 275 auf 194 zurückging. Eine Lücke bleibt allerdings im Klein- und Kleinstwagensegment: Dort standen 2025 gerade einmal 19 E-Modellen 35 Verbrenner-Modelle gegenüber – für preisbewusste Käuferinnen und Käufer bleibt die Auswahl an günstigen Stromern also überschaubar.

Preisgleichheit bis 2030 erwartet

Setzt sich der aktuelle Trend fort, könnten Elektroautos in Europa laut Plötz bereits um das Jahr 2030 genauso viel kosten wie vergleichbare Verbrenner – bei den Gesamtkosten pro Kilometer wären sie dann sogar klar im Vorteil. Als Beleg dafür verweist er auf andere Märkte: Dort, wo die Anschaffungspreise bereits angeglichen sind, erreichen E-Autos Marktanteile von rund 50 Prozent. Damit das gelingt, brauche es aus Sicht der Studienautoren aber auch verlässliche politische Rahmenbedingungen, etwa langfristig stabile CO₂-Flottengrenzwerte für die Hersteller.



Ein methodischer Vorbehalt bleibt: Die Studie vergleicht Listenpreise, keine tatsächlich bezahlten Preise – schlicht, weil Letztere in ausreichender Breite nicht verfügbar sind. Größere Verzerrungen dürften dadurch laut den Autoren aber nicht entstanden sein. Dafür spricht auch ein Blick auf die Rabattentwicklung: Zahlen des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer zeigen für die vergangenen Jahre insgesamt eher steigende Rabatte auf wichtige E-Modelle – was den Preisvorteil der Stromer tendenziell noch verstärken würde.

