Alles neu beim ASK Voitsberg. Erst übergab David Preiß sein Amt als Sportdirektor, dann aus gesundheitlichen Gründen – er muss sich aufgrund einer schweren Knieverletzung einer erneuten Operation unterziehen – auch jenes als Cheftrainer. Wenige Tage später präsentiert der ASK Voitsberg nun den Mann, der ihm nachfolgt: Philipp Zulechner steht kurz vor dem Abschluss des maltesischen Trainerkurses zur UEFA-A-Lizenz und übernimmt die Voitsberger. Der ASK Voitsberg spricht von ihm als dem Wunschkandidaten für das Traineramt.

Der 36-jährige Wiener spielte unter anderem für Sturm Graz, Austria Wien und den SC Freiburg, bevor er den Weg zum Trainer einschlug. Zuletzt war er beim Kremser SC als Trainer tätig, nun wechselt er nach Voitsberg. „Ich freue mich riesig über diese Chance und das entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Zulechner. „Für mich ist der Schritt von der ersten niederösterreichischen Landesliga in die 2. Liga etwas ganz Besonderes und gleichzeitig die Erfüllung eines persönlichen Ziels. Dafür bin ich dem ASK Voitsberg sehr dankbar.“

Philipp Zulechner © ASK Voitsberg

„Absoluter Wunschkandidat“

Bereits in den ersten Gesprächen mit dem ASK habe sich eine gemeinsame Herangehensweise an den Fußball herauskristallisiert, berichtet Zulechner. „Ich bin voller Tatendrang und kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen, gemeinsam mit den Spielern zu arbeiten und die ersten Einheiten auf dem Platz zu absolvieren.“

Sportdirektor Sebastian Szvetits, ebenfalls ganz neu im Amt, richtet aus: „Die Entscheidung für Philipp ist das Ergebnis eines intensiven Auswahlprozesses, in dem wir zahlreiche Trainerprofile genau analysiert und viele Gespräche geführt haben. Am Ende hat sich für uns ganz klar herauskristallisiert, dass Philipp unser absoluter Wunschkandidat ist.“ Zulechner bringe „genau jene Stärke mit, die uns besonders wichtig ist: junge Spieler zu entwickeln, zu fördern und auf das nächste Leistungsniveau zu bringen.“

Obmann Michael Münzer, der erst zum Schluss in den Entscheidungsprozess einbezogen wurde, sagt: „Es freut mich besonders, dass er die Tugenden unseres Arbeitervereins nicht nur versteht, sondern auch lebt. Ein weiterer wichtiger Faktor war seine Erfahrung als aktiver Spieler. Er arbeitete unter renommierten Trainern wie Adi Hütter, Franco Foda, Christian Streich, Thorsten Fink und Dirk Schuster und konnte dabei sowohl im österreichischen als auch im internationalen Profifußball wertvolle Erfahrungen sammeln.“