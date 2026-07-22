Camping steht für Freiheit, Naturverbundenheit und das Gefühl, zu Hause zu sein – egal, wo man gerade unterwegs ist. Doch ganz so flexibel, wie das Campen einmal war, ist es heute nicht mehr. Einfach stehen bleiben und übernachten, wo es einem gerade gefällt, darf man in Österreich nicht.

„Ich kenne das Problem, da ich selbst leidenschaftlicher Camper bin und oft einfach nur irgendwo einen Stellplatz zum Übernachten brauche. Meistens gibt es aber nur so halbillegale Geschichten oder Campingplätze, die viel Geld verlangen“, sagt Dino Sodamin. Um dieses Problem zu lösen, hat der gebürtige Triebener gemeinsam mit einem Geschäftspartner die Plattform „Swiftstop“ ins Leben gerufen.

Ankommen, abstellen, entspannen

Eigentlich arbeitet Sodamin bei einer Grazer Immobilienfirma, diese verfüge über viele Freiflächen, die aktuell nicht benötigt werden. „Irgendwann hatte ich die Idee, dass wir diese Flächen ja als Stellplätze für Wohnmobile, Camper und Vans anbieten können“, erzählt der 34-Jährige. Kurzerhand hat er dann im Oktober 2025 die Website „Swiftstop“ – auf Deutsch „schnell stehenbleiben“ – erstellt und einen neuen Geschäftszweig für die Immobilienfirma geschaffen.

Mit der Plattform soll Campen flexibler und stressfreier werden. Und so funktioniert‘s: Reisende können ohne Vorreservierung einen „Swiftstop“ in ihrer Nähe anfahren, mittels QR-Code digital bezahlen und dann guten Gewissens dort campen. In der Regel verfügen die Stellplätze jedoch nicht über Strom oder Wasser, sind also nur für autarke Fahrzeuge geeignet und kosten zwischen 5,90 und 15,90 Euro pro Nacht.

Keine Konkurrenz für Campingplätze

Noch stehe die Plattform ganz am Anfang, sie werde aber bereits gut genutzt. Aktuell gibt es neun „Swiftstops“ in der Steiermark, im Burgenland sowie Niederösterreich und einige Angebote für Kurz- und Dauerparker. Für die Zukunft hat Sodamin große Pläne: Bis 2028 will er 100 Stellplätze auf der Plattform anbieten.

„Wir sehen uns dabei aber nicht als Konkurrenz offizieller Campingplätze", so Sodamin. Das Konzept sei vor allem für Camper auf der Durchreise interessant, die spontan einen Stellplatz für eine Nacht suchen. „Wenn es 23 Uhr ist, die Kinder hinten schreien und du irgendwo für die Nacht stehen bleiben willst, ist ein ,Swiftstop‘ die richtige Adresse“, sagt er. Wenn es einem dort gefalle, könne man natürlich auch länger bleiben.

„Wildstehen“ legal ermöglichen

„Swiftstop“ sei laut Sodamin auch für Gemeinden interessant, um Probleme mit Wildcampern in den Griff zu bekommen. Das Campen generell zu verbieten sei keine Lösung. „Wenn es keine legalen Möglichkeiten gibt, wird man die Illegalität fördern", meint er. Mit „Swiftstop“ will Sodamin den Kern des Campens – „das Abenteuer und das Wildstehen“ – mit legalen Möglichkeiten erhalten.

Personen oder Gemeinden, die eine freie Fläche zur Verfügung stellen möchten, können das Unternehmen kontaktieren. „Wir betreiben den Parkplatz dann offiziell, stellen Schilder auf und kümmern uns um den Betrieb und die Abwicklung“, erklärt Sodamin. 70 Prozent der Einnahmen bekommt der Grundbesitzer, 30 Prozent gehen an „Swiftstop“ für den Verwaltungsaufwand.