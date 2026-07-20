Die von „Profil“ und „Krone“ veröffentlichten Gesprächsprotokolle des Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck werden in der ÖVP nun doch zu einem größeren Thema. Die Wiener ÖVP hatte sich zwar schon am Freitag von Ruck distanziert, der als Obmann des Wirtschaftsbunds einer der ranghöchsten Funktionäre der Stadt-VP ist. Bundesparteichef Christian Stocker wollte mit der Causa aber nichts zu tun haben: „Das betrifft weder mich als Bundeskanzler, noch die Bundesebene“, sagte er dem ORF. Nun stellt Stocker Ruck aber die Rute ins Fenster.

In Form einer Presseaussendung schickte die Bundes-ÖVP am Montagmittag ein Zitat von Stocker aus: „Die medial kolportierten Aussagen sind zutiefst irritierend und widersprechen dem Frauenbild und Politikverständnis der Volkspartei. Alle Vorwürfe müssen aufgeklärt werden. Sollten die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen, kann das nicht ohne Konsequenzen bleiben.“ Das ist zwar keine explizite Rücktrittsaufforderung, aber nicht mehr weit davon entfernt.

Mit Frauen nicht in den Weinkeller

Walter Ruck, langjähriger Funktionär der Wiener Wirtschaftskammer und gut vernetzt im Wiener Rathaus, hatte die Aussagen gegenüber „Profil“ und „Krone“ bisher nicht bestätigt, beide Medien betonten aber, den Echtheitsbeweis auch vor Gericht antreten zu können. Die Aussagen sollen in vertrauter Runde gefallen sein und offenbaren ein Bild eines machtvollen und machtbewussten Funktionärs, der politische Absprachen in guter alter Manier in seinem Weinkeller trifft.

Das von Stocker angesprochene „Frauenbild“ offenbart sich laut der Protokolle an zwei Stellen. Zum einen soll Ruck erzählt haben, wie seine Stellvertreterin auf seinen Zuruf hin auf eine weitere Kandidatur für den Wiener Gemeinderat verzichtet hat, damit sein Sohn auf die Wahlliste rutschen konnte: „Sie hat einen Befehl bekommen, sie hat salutiert und hat gesagt: ‚Okay, ich verzichte‘“.

Zum Zweiten geht es um Aussagen zu seinem Verhältnis zur Wiener Vize-Bürgermeisterin Barbara Novak von der SPÖ. Er habe nicht gewusst, wie er mit ihr umgehen soll. Ruck beschrieb dann seine „Welt“, wo politische Absprachen im Weinkeller mit einer Zigarre in der Hand passieren. Dann Ruck wörtlich: „Heast, ich will nicht mit einer Frau. Da kann ich nicht in den Weinkeller runtergehen, was ist des?“

Zwei Kammer-Funktionärinnen stellen sich hinter Ruck

Ruck erhielt am Montag aber auch Rückhalt – von Frauen aus der Wirtschaftskammer. Per Aussendung meldete sich Rucks Stellvertreterin Margarete Kriz-Zwittkovits zu Wort, die Ruck zum Rückzug gedrängt haben soll: „Wir wissen ja, dass Männer sich untereinander gern flapsig unterhalten – sofern das in dieser Form überhaupt stattgefunden hat“, wird Kriz-Zwittkovits zitiert. Sie habe stets eine wertschätzende Zusammenarbeit wahrgenommen und einen Präsidenten erlebt, der Frauen bewusst fördert. Den Rückzug auf Zuruf dementiert Kriz-Zwittkovits. „Es war meine freie Entscheidung. Die Kampagne gegen Walter Ruck läuft auch hier ins Leere.“

Auch die Wiener Interessensvertretung der Frauen innerhalb der Wirtschaftskammer FiW stellt sich hinter Ruck. „Es ist sehr wichtig, dass Walter Ruck in den vergangenen Jahren Frauen motiviert und gefördert hat, sich als Funktionärinnen für ihre Branchen einzusetzen. Etwa als führende Funktionärinnen in bisher sehr männerdominierten Branchen wie den Wiener Taxis oder an der Spitze des Fahrzeughandels“, wird in einer Aussendung Verena Wiesinger zitiert, die Wiener Vorsitzende von „Frauen in der Wirtschaft“. Bundesvorsitzende ist übrigens Martha Schultz, die auch Präsidentin der WKÖ ist.