Der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck (ÖVP) hat in jüngerer Vergangenheit schon mehrfach für Schlagzeilen über die Stadtgrenzen hinaus gesorgt. Einmal wurde ihm Freunderlwirtschaft für Ex-ÖVP-Mandatar Manfred Juraczka vorgeworfen, der einen lukrativen Posten bei einem Unternehmen der Stadt Wien erhielt, ein anderes Mal ging es um den Aufstieg seiner Söhne in der Sozialpartnerschaft. Nun veröffentlichten „Profil“ und „Kronen Zeitung“ Protokolle von Gesprächen in vertrauter Runde.

Auch die Bestellung Juraczkas zum zweiten Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien soll dabei Thema gewesen sein. Dieser Posten wird üblicherweise von der Wirtschaftskammer besetzt, wie auch Ruck in dem transkribierten Gespräch betont. Er habe Juraczka vorgeschlagen, sonderlich begeistert sei die SPÖ aber nicht gewesen. „Meinst du das jetzt ernst?“, soll sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig laut Ruck in einer ersten Reaktion – im Wiener Schweizerhaus – erkundigt haben.

Einmischung in ÖVP-Wahllisten

Ruck soll auch die Kandidatur eines seiner Söhne für die Wien-Wahl im vergangenen Jahr ermöglicht haben. Die damalige Döblinger ÖVP-Gemeinderätin Margarete Kriz-Zwittkovits, die auch Vizepräsidentin in der Wirtschaftskammer ist, hat 2025 auf ein neuerliches Antreten verzichtet. Dadurch habe Rucks Sohn die Möglichkeit erhalten, als ÖVP-Spitzenkandidat in Döbling anzutreten, heißt es. Ein Mandat gab es mangels Wahlerfolgs jedoch nicht.

Der Wiener WKO-Chef soll dazu in der Unterredung gemeint haben, dass Kriz-Zwittkovits einen „Befehl“ erhalten habe. Diese habe daraufhin auf ein Antreten verzichtet. Zumindest soll der Kammerpräsident das so erzählt haben. Ruck selbst ließ über einen Sprecher laut den Berichten ausrichten, dass die Aussagen aus den Protokollen nicht bestätigt werden könnten. Die Bundeswirtschaftskammer wollte die Artikel nicht kommentieren und verwies auf die Landeskammer. Wer die Unterredungen mit dem WKW-Chef aufgezeichnet hat und an welchem Ort sie stattgefunden haben, werde zum Schutz der Informanten nicht verraten, hieß es bei „Krone“ und „Profil“.

Wiener ÖVP geht auf Distanz

Rucks eigene Partei, die ÖVP, hat sich in einer der APA übermittelten Reaktion kritisch geäußert. „Uns selbst liegen keine Protokolle vor. Wir waren, wie aus den Protokollen in den Medienberichten hervorgeht, nicht in Gespräche dieser Art involviert“, versicherte man. Man distanziere sich klar von Vorkommnissen, Aussagen und dem Bild, „das hier abgegeben wird“. Als Wiener Volkspartei stehe man ganz klar für ein völlig anderes Politikverständnis als jenes, das in den Medienberichten zum Ausdruck kommt. Bereits seit Längerem spreche man sich auf mehreren Ebenen für Reformen aus, um derartigen Entwicklungen entgegenzuwirken. „Allfällige personelle Konsequenzen“ müsse der Wiener Wirtschaftsbund bzw. die Wirtschaftskammer treffen, betonte man.

Ein gespanntes Verhältnis zwischen der ÖVP und Ruck geht auch aus den Protokollen hervor. So soll der WKW-Präsident gesagt haben: „Wenn die ÖVP ein bisschen zu keck wird, dann kommt der Wirtschaftskammerpräsident, macht zweimal Wumm und es ist wieder Ruhe“. Und weiter: „Wir wären nie interessiert, dass es einen ÖVP-Bürgermeister gibt.“

FPÖ und Grüne verlangen von Ruck unmittelbar Konsequenzen. FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht laut Aussendung eine schwarz-rote Proporzwirtschaft, Ruck sei nach diesen Selbstbelastungen politisch untragbar und müsse sofort zurücktreten. Auch Sigrid Maurer fordert Rucks Rücktritt: Die stellvertretende Klubchefin der Grünen ortet „Postenschacher für Familienmitglieder, Machtspiele, Sexismus und parteipolitische Absprachen hinter verschlossenen Türen“.