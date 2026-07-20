Es waren Momente, die niemand erleben möchte. Vor wenigen Tagen setzte Maja Ludwig, Wirtin auf der Voisthalerhütte, mitten in der Nacht einen Notruf ab. Eine 32-jährige Frau aus St. Pölten benötigte dringend medizinische Hilfe.

„Es war das erste Mal in acht Jahren, dass wir so einen Notfall in der Nacht hatten. Aber am Berg passiert halt alles einmal“, schildert Ludwig, die sofort Erste Hilfe leistete, nachdem sie aufgeweckt wurde. Die Wirtin erinnert sich mit etwas Abstand: „Man darf sich dann natürlich nicht von der Angst oder Furcht wegschwemmen lassen, ich würde sagen, dass ich das gut ausgeblendet habe.“ Was ihr dabei wichtig war: „Ich wollte, dass niemand von den anderen Gästen etwas mitbekommt und es ein großes Spektakel wird.“

Die Bergrettung rückte mitten in der Nacht aus © Bergrettung Gebiet Hochschwab

Und so hieß es schließlich zu warten. Da der Rettungshubschrauber aufgrund des anhaltenden starken Windes nicht hätte landen können, stiegen nach 1 Uhr Früh 14 Bergretter und Bergretterinnen, inklusive eines Arztes, eineinhalb Stunden lang zur Hütte auf. „Es war natürlich ein Gefühl der Anspannung, wenn man den Hubschrauber schon hört, aber mitbekommt, dass er nicht landen kann“, erzählt Ludwig.

Großer Dank

Bei der Hütte angekommen, verabreichte der Arzt der 32-jährigen Niederösterreicherin schließlich eine Infusion, anschließend wurde sie mit der Gebirgstrage ins Tal gebracht, wo sie um kurz nach 6 Uhr der Rettung übergeben wurde.

Für Ludwig ging dann in der Früh der normale Hüttenbetrieb weiter. Trotz einer Nacht ohne Schlaf und mit vielen Sorgen kümmerte sie sich für eine volle Hütte um den Frühstücksdienst. „Schlaf wird ja überwertet“, scherzt die Wirtin. Außerdem richtet sie aus: „Wir danken allen Bergrettungen von ganzem Herzen und ganz besonders Arzt Giselher Sperka. Egal ob wir ein größeres oder kleines Leiden haben, Giselher hat für alle den richtigen Rat und ist immer zur Stelle.“