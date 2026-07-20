Nach einem noch sonnigen Vormittag kommt es im Laufe des Nachmittags in der Steiermark zu Schauern und Regenfällen – so lautete die einhellige Wetterprognose für den Sonntag. Trotz dieser angekündigten Wetterverschlechterung brach ein Wiener Pärchen aber erst um 10 Uhr vom Schiestlhaus aus zu einer Wanderung auf und brachte sich damit selbst in eine alpine Notlage.

Orientierung im Nebel und Regen verloren

Wie die Polizei berichtet, hatten die 27-Jährige und der 28-Jährige vorgehabt, von der Hütte aus über das Hochplateau der Aflenzer Staritzen, die Hochweichsel und den sogenannten Gamssteig zu dessen Ausgangspunkt in Seewiesen zu wandern. Als gegen 14.30 Uhr die prognostizierte Unwetterfront den Hochschwab erreichte, machten ihnen jedoch starker Regen, heftiger Wind und dichter Nebel schnell einen Strich durch die Rechnung.

„Mehrmals wurden sie von Windböen zu Boden gerissen“, schildert die Polizei die dramatische Situation des Pärchens, das letztlich auch die Orientierung verlor und einen Notruf absetzte. Wetterbedingt riss die Verbindung jedoch ab. Eine Bergung mittels Hubschrauber konnte aufgrund der schwierigen Bedingungen ebenfalls von vornherein ausgeschlossen werden, weshalb die Einsatzkräfte der Bergrettung Turnau und der Alpinpolizei sich zu Fuß auf den Weg machten.

„Unzureichende Tourenplanung“

Nach dem Aufstieg von der Graualm aus konnten sie das Wiener Pärchen gegen 16.30 Uhr antreffen und sicher zurück ins Tal begleiten. Der Mann und die Frau blieben unverletzt, erlitten aber den Bedingungen entsprechend eine leichte Unterkühlung. Eine ärztliche Behandlung lehnten beide ab.

Besonders brisant: „Lediglich eine der beiden Personen verfügte über entsprechende Regenbekleidung“, erklärt die Polizei und spricht in einer Aussendung auch von einer „unzureichenden Tourenplanung“ des Wiener Pärchens.