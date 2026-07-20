Wer diesen Sommer Live-Musik unter freiem Himmel erleben möchte, kann in der Oststeiermark aus dem Vollen schöpfen: Die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz locken mit einer großen Bandbreite an Open-Air-Events vom gemütlichen Schlosspark-Feeling über guten, alten Rock bis hin zu heißen Samba-Rhythmen, Schlager am See und Dixieland-Lebensfreude.

Den Auftakt macht das Time Out Festival am 25. und 26. Juli im Schlosspark von Pöllau mit Konzerten, Lagerfeuer, Camping und einem musikalischen Bogen, der sich von Neo-Soul über Grunge bis Art Pop spannt. Mit dabei: „Planet Yoni“, „Gehörsturz“ und „TurTur“. Daneben und dazwischen warten auf die Besucher eine offene Bühne, kreative Mitmach-Formate, Tanz und Literatur.

Weiz im Dixie-Fieber

Eines der Festival-Highlights der Region bildet das Dixie- und Swing Festival rund um Weiz. Es findet von 7. bis 16. August statt und bietet den Besucherinnen und Besuchern neben Workshops auch Konzerte, ein Jazz-Dinner und ein Almfrühstück. Die große Eröffnung findet am Freitag (7. August) ab 18.30 Uhr im Autozentrum Harb in Weiz statt. Die „Very Old Stoariegler Dixielandband“ wird mit Bandgründer und Festival-Veranstalter Johannes Hödl aus 50 Jahren Bandgeschichte trällern.

Ebenfalls am Freitag, bereits von 13 bis 20 Uhr, startet der erste Workshop für traditionelle Jazz-Musik in der Musikschule in Ilz. Am Mittwoch etwa folgt ab 18.30 Uhr das Jazz-Dinner mit Dóra Wohner Quintett beim Thaller in Anger.

Am Samstag geht das New Orleans Straßenmusik-Fest ab 9 Uhr in der Weizer Altstadt über die Straßen, ab 18.30 Uhr dann die berühmt-berüchtigte „Lange Nacht des Dixieland“. Mit dem Almfrühstück bei der Bratlwirtin in Heilbrunn findet das Festival am Sonntag sein Ende. Alle Termine, Uhrzeiten und Infos zu Tickets finden Sie hier.

Pure Lebensfreude und ein Geburtstagskind

„Samba in Hartberg“ bringt heuer bereits zum fünften Mal pure, südamerikanische Lebensfreude in die Innenstadt. Am 14. und 15. August wird der Hauptplatz zum Festivalgelände mit Verpflegung vom Street-Food-Market Austria. Serviert wird brasilianische und österreichische Küche – und jede Menge heiße Rhythmen.

Am 22. August wird ein Jubiläum gefeiert: 25 Jahre „Rock the Station“. Am Bahnhofsgelände in Leitersdorf werden ab 16 Uhr mehrere Live-Bands dem Jubilar ein Ständchen bringen – von klassischen Rockhymnen bis zum Part-Rock. Auf der Bühne werden unter anderem die „Felsensterne“, „Velvet Wasted“ und „Herbert & Fraulicht“ für Feierstimmung sorgen.

Wer es an diesem Wochenende etwas gemütlicher angehen lassen will, kann im Beach-Club am Stubenbergsee ab 20 Uhr beim „Schlager- & Austropop Festival“ seine Beine direkt am Seestrand schwingen. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf den 29. August verschoben.

© KLZ / Harald Hofer

Motorräder in Kaindorf

Ganz schön heiß hergehen wird es am 29. August in Kaindorf. Dort laden die „Custom Bike Friends“ zum „Burning Rock Festival“ in und vor die Mehrzweckhalle in Kaindorf. Gestartet wird bereits um 13 Uhr mit einer Ausfahrt von rund 100 Motorrädern. Ab 15 Uhr startet die erste Live-Band, ehe um 16 Uhr die Custom-Bike-Show öffnet.

Hier kann das Publikum die schönsten Bikes küren. Ihre Besitzer haben ihren großen Auftritt bei der Siegerehrung vor den Hauptbands um 20 Uhr. Headliner ist heuer „High Voltage“, eine italienische „AC/DC“-Cover-Band. Außerdem zu sehen und zu hören: „8er Eisen“, „Plextasy“, „Lebendig“ und „DJ Sabine“.

Den würdigen Ausklang des Festival-Sommers wird das „Stonebreak Festival“ in der Kulmarena in Puch bei Weiz spielen. Unter den Bands aus der Stoner-, Psychedelic und Progressive Rock Szene werden unter anderem „Dog Head King“ und „Portia“ erwartet.

Drei Festivals in einem Ticket

In seiner zweiten Auflage gibt es auch heuer wieder die Gelegenheit, mit dem „Festival Ticket Oststeiermark“ drei Festivals zum Gesamtpreis von 35 Euro zu besuchen. Enthalten sind das „Time Out Festival“ in Pöllau, „Rock the Station“ in Leitersdorf und das „Stone Break Festival“ in Puch bei Weiz. Das Festival Ticket Oststeiermark ist auf wakmusic.at erhältlich.