Das erste Ferienwochenende verbrachte der 14-jährige Blockflötist Alexander Umundum aus Spielberg mit seiner Familie in Amsterdam, denn in der Stadt der Grachten finden die alljährlichen „Open Recorder Days“ statt, zu denen sich Blockflötenspielerinnen und -Spieler aus aller Welt treffen. Neben Konzerten und Meisterkursen gehört auch ein internationaler Wettbewerb dazu, bei dem der junge Spielberger in der Altersklasse 12-16 Jahre von 40 Teilnehmern den zweiten Preis gewann und für seine Eigenkomposition „Das Leben eines Eichhörnchens“ verlieh ihm die Jury einen Sonderpreis. Eine kostbare Altblockflöte war die Würdigung seines Könnens. Aber damit nicht genug: Einen ersten Preis gewann Alexander mit dem Blockflötenquartett „Pre4Corder“ des PreCollege vom Mozarteum Salzburg, welches unter der Leitung von Alexanders Professorin Andrea Guttman-Lunenberg steht – ein bemerkenswertes Ergebnis.

Alexander Umundum mit seinen Geschwistern Tobias und Selina sowie Mutter Daniele © KLZ / Bettina Reiter

Zwei bis drei Stunden wird täglich geübt

„Von nix kommt nix“, erklärt der erfolgreiche Jungmusiker im elterlichen Garten, wo auf dem großen Holztisch ein beachtliches Flötensortiment in allen Größen bewundernde Blicke auf sich zieht. Zwei bis drei Stunden wird jeden Tag geübt, auch in den Ferien und in den Ägypten-Urlaub fliegen die Flöten auch mit. Seit seinem dritten Lebensjahr gehört die Blockflöte in Alexanders Leben dazu. Wie auch bei seinen älteren Geschwistern Selina und Tobias übernahmen die Eltern zu Anfang den Unterricht. Seit geraumer Zeit vervollkommnet der Gymnasiast seine Spielkunst am Salzburger Mozarteum und an der Kunstuniversität Graz. Über 50 nationale und internationale Wettbewerbe hat Alexander inzwischen erfolgreich bestritten, ohne Lampenfieber, das kenne er nicht.

2027 Auftritt in den USA

Er spielt Konzerte im In- und Ausland solistisch, mit dem Blockflötenquartett von der Uni oder mit seinen Geschwistern im Trio Alseto. Natürlich braucht es bei so viel Beschäftigung mit Musik auch einen Ausgleich. Da begeistert sich der Jungmusiker für Tennis, Handball und Skifahren. Familie Umundum freut sich schon sehr auf die 45. internationale Großlobminger Musikwoche, wo das familieneigene Trio Alseto am 31. Juli 2026 um 20 Uhr in der Pfarrkirche Großlobming die Festwoche eröffnen wird. Ein besonderes Highlight wartet auf den Blockflötisten im Februar 2027, wenn es nach Sacramento in die USA geht, zum Referieren über Blockflötenspieltechnik an der dortigen Universität und natürlich zum Konzertieren.