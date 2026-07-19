Einen Abhang hinuntergestürzt ist eine Radfahrerin in Lobmingtal am Sonntagvormittag. Die Frau hatte aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Rad verloren und landete nach einem mehrere Meter tiefen Fall in einem Bachbett.

Die Feuerwehren Kleinlobming und Großlobming rückten mit 29 Einsatzkräften aus, um die Frau zu bergen. Sie hatte sich bei dem Sturz so verletzt, dass sie nicht mehr in der Lage war, eigenständig den Hang zur Straße hinaufzuklettern. Mit Schaufeltrage und Seil wurde die Radfahrerin deshalb geborgen und dann von Notarzt und Rotem Kreuz versorgt. Anschließend wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.