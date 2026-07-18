Am Samstag (18. Juli) ereignete sich in der Murtaler Gemeinde Gaal gegen 6.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein mit Milch beladener Lkw kam von der Straße ab und kippte seitlich in den angrenzenden Wald.

Zu dem Unfall rückten die Feuerwehr Bischoffeld, das Rote Kreuz und die Polizei aus. Die Einsatzkräfte versorgten unter anderem den Fahrer und bargen das Fahrzeug. Von einer schwierigen Lage spricht Einsatzleiter Andreas Hopf, da „die Unfallstelle in einem engen Waldstück lag, wo kein Kran eingesetzt werden konnte“.

Neuer Weg

Um das tonnenschwere Fahrzeug wieder aufstellen zu können, musste der Waldboden verdichtet und ein neuer Weg für die Bergung hergestellt werden.

„Mit Unterstützung eines Baggers sowie eines ansässigen Forstunternehmens gelang es anschließend, das Fahrzeug mithilfe von Seilwinden wieder auf die Räder zu stellen“, wird vonseiten der Feuerwehr berichtet.

Entsprechend dauerten die Bergungsarbeiten für die 25 Feuerwehrleute: Nach mehr als fünf Stunden wurde der Einsatz erfolgreich beendet.

Bilder von der Bergung