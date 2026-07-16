Die Freiwillige Feuerwehr St. Stefan ob Leoben wurde Mittwochnachmittag gegen 17.42 Uhr zu einem Unfall mit einer verletzten Person alarmiert. Ein Pkw-Lenker war auf der S36 Murtal Schnellstraße in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt St. Stefan verunfallte. Vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn geriet das Auto ins Schleudern.

„Glücklicherweise wurde dabei nur eine Person leicht verletzt und konnte rasch versorgt werden“, informieren die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die Aufgaben der FF umfassten die Betreuung der verletzten Person, die Absicherung und die Sperre der Unfallstelle. Auch unterstützten sie beim Abtransport des beschädigten Fahrzeugs.

Nach Freigabe durch die Polizei wurde die Freibahn gereinigt und nach Abschluss aller Arbeiten konnte die S36 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Neben der FF St. Stefan und der Polizei waren auch Einsatzkräfte der FF Kaisersberg, Kraubath an der Mur sowie des Roten Kreuzes ebenso wie die Asfinag und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.