Nach einer Serie von Diebstählen in Hofläden ist der Polizei in Gleisdorf nun ein Ermittlungserfolg gelungen. Ein 36-jähriger Grazer steht im Verdacht, seit Juni dieses Jahres mindestens 24 Diebstähle begangen zu haben. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 750 Euro geschätzt.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige vom vergangenen Sonntag (19. Juli). Besitzer eines Hofladens in Gleisdorf hatten der Polizei in Gleisdorf gemeldet, dass Münzgeld aus ihrem Hofladen gestohlen worden war. Fast zeitgleich ging eine zweite Anzeige über einen weiteren Hofladen-Diebstahl ein. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Beamten den Tatverdächtigen identifizieren. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann geständig und räumte die Diebstähle ein.

Weitere Tatorte möglich

Wegen einschlägiger Vorstrafen sowie wiederholter Tatbegehung innerhalb kürzester Zeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Graz über den 36-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Die Polizeiinspektion Gleisdorf (059133/6264) prüft derzeit, ob der Mann auch für weitere ungeklärte Diebstähle aus Hofläden in den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark verantwortlich sein könnte.