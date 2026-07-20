Am Dienstag (20.30 Uhr) startet der SK Sturm in die Saison 2026/27. Zum Auftakt ist mit Heart of Midlothian der schottische Vizemeister zu Gast im Stadion Graz-Liebenau. Der Rasen in der Arena ist neu verlegt, das Flutlicht wurde in den vergangenen Tagen intensiv getestet. Einige Karten sind für das Hinspiel der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation noch zu haben. „Wir freuen uns riesig, in unserem Stadion spielen zu können. Mit unseren Fans im Rücken spüren wir den vermeintlich zwölften Mann. Das gibt uns Kraft und da wird es für jeden Gegner hitzig und schwierig“, sagt Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch. Mit dem Überstehen dieser Runde hätten die Grazer zumindest die Ligaphase der Europa League fixiert. Auch deshalb ist dieses erste Spiel so wichtig. Der 34-Jährige absolvierte die erste Sommer-Vorbereitung mit Sturm und gibt Einblicke in viele Themenbereiche:

Vorbereitung. „Grundsätzlich war ich zufrieden mit der Vorbereitung, natürlich hat es in dieser Phase auch Höhen und Tiefen gegeben. Das ist ganz normal. Es geht nicht nur um Ergebnisse, es geht auch um Prozesse und Team-Dynamiken, wer passt wohin, wer passt zu wem, wie kann man Verbindungen aufbauen. Es hat sich einiges herauskristallisiert, einige haben sich etabliert, andere werden es etwas schwieriger haben. Vor allem nach der Generalprobe gegen Pogon Stettin hatte ich ein gutes Gefühl, weil wir richtig griffig und bissig waren und genau so Fußball gespielt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Mit dem einzigen Manko, dass wir viele Torchancen nicht genutzt haben.“

K.o.-Spiele. Im Winter startete Ingolitsch seine Ära beim SK Sturm mit drei K.o.-Duellen gegen Feyenoord Rotterdam, Brann Bergen und Altach im Cup. Diesmal geht es am Dienstag im Stadion Graz-Liebenau gegen Heart of Midlothian in der Champions-League-Qualifikation und am Freitag (20.30 Uhr) im Cup auswärts gegen den SV Seekirchen. „Ein bisschen reinstarten und sich die Gemengelage anschauen, ist da nicht drinnen. Es heißt direkt zünden. Allen ist klar, jetzt geht es ans Eingemachte“, sagt Ingolitsch.

Mannschaft. Kein Trainer rückt gerne mit der Startformation raus, noch weniger vor dem Saisonauftakt. Ingolitsch verweist allerdings auf die letzten beiden Testspiele, in denen „man schon gut ablesen konnte, wer die ersten 12, 13 Spieler sind“.

Transfers. Mit Emran Soglo haben die Grazer nur einen gelernten Linksverteidiger im Kader. Der Wunsch, auf dieser Position tätig zu werden, ist deponiert. Entsprechende Spieler zu finden, ist aktuell ein durchaus schwieriges Unterfangen. „Die Gesamtgemengenlage ist sehr komplex“, sagt Ingolitsch, ohne ins Detail gehen zu wollen. Klar ist, dass die sportliche Führung einen budgetären Rahmen einhalten muss. Wirtschaftlich entlastend wirkte sich der Wechsel von Emanuel Aiwu zu Apollon Limassol aus. „Ich wünsche Manu viel Erfolg auf seinem Weg“, sagt Ingolitsch.

Stürmer. Nelson Weiper wurde von Mainz geliehen. „Es war immer offen kommuniziert von mir, dass ich gerne einen Neuner und einen beweglichen Stürmer hätte. Mit Nelly (Weiper) und Wloda (Szymon Wlodarczyk) haben wir zwei Neuner und mit Seedy (Jatta), Bevo (Belmin Beganovic) und Axel (Kayombo) drei bewegliche Stürmer. Ich denke, diese Kombinationen, egal wie sie zusammenspielen, geben uns andere Komponenten. Wir können so viel kompletter sein“, erklärt der Coach.

Klarheit. Die sportliche Führung hat Spielern auch klar mitgeteilt, wenn sie in den zukünftigen Planungen keine Rolle mehr spielen. Das betrifft Aiwu oder Niklas Geyrhofer. Ingolitsch: „Bei Geyr hoffen wir auf eine ähnliche Lösung. Ich traue ihm noch einen Riesenschritt zu, aber er muss die Komfortzone Graz einmal verlassen.“

Vertrautheit. „Ich habe jetzt in jeder Abteilung einen Vertrauten von mir, der das Bindeglied zu mir herstellt. Das erleichtert mir das tägliche Tun“, sagt Ingolitsch. Dreimal Christoph heißt die Vertrauensformel. Co-Trainer Witamwas, Performance-Manager Zellner und Kappel in der Analyse. „Wobei ich schon sagen muss, dass ich kein Fan davon bin: Alles wegradieren und alles neu. Meine Vertrauten und im Verein bestehende Experten sind immer ein guter Mix“, so der Salzburger weiter.

Kabinen-Hierarchie. Aufgrund des Karriereendes von Sturm-Legende Stefan Hierländer, dem Abgang von Dimitri Lavalee haben sich die Dynamiken in der Kabine wieder verändert. „Ich habe das Gefühl, es ist atmosphärisch so gut wie nie zuvor. Ich bin noch nicht so lange da, aber wenn ich denke, wie ich im Jänner in die Kabine gegangen bin und jetzt. Das ist ein riesiger Unterschied“, sagt Ingolitsch und erklärt weiter: „Wir haben uns in der Rekrutierung bewusst auf diese Themen fokussiert, wie es vielleicht davor der Fall war, weil mir das ein Riesenanliegen ist, einen richtigen Mannschaftskern zu haben. Wir haben lebende Legenden wie Stankovic und Kiteishvili. Wir haben steirische Power mit Erfahrung und Bauernschlauheit mit Vallci und Heil. Die haben sich von der Landesliga hochgearbeitet, die wissen, wie der richtige Fußball im Dorfleben funktioniert. Und dann haben wir internationale Talente dabei. Wir haben eine gute Balance aus Anführern, Indianern, Teamplayern und Individualisten. Ich hatte viele Einzelgespräche, die sind mir wichtig. Das bringt oft mehr als irgendeine Taktikschieberei. Wir müssen als Menschen funktionieren. Da habe ich ein gutes Gefühl.“

Rekord. Der Vizemeister ist seit 13 Spielen ohne Niederlage. Eine bessere Serie hatten die Schwarz-Weißen nur in der Spielzeit 1997/98, als die Grazer 20 Spiele in Folge ohne Niederlage geblieben sind. Ingolitsch: „Für mich hat sich die Rückrunde richtig gut angefühlt. Das spricht schon für uns. Wir sind schon eine Mannschaft, die man erst schlagen muss. Wir haben uns das verdient und haben es uns erarbeitet, dass wir jetzt Champions-League-Quali spielen.“