Der SK Sturm hat einen neuen Mittelstürmer. Der Vizemeister hat sich die Dienste von Nelson Weiper gesichert. Der 21-Jährige kommt leihweise vom Bundesligisten Mainz in die Steiermark.

Weiper ist 1,92 Meter groß und soll ein neues Spielerprofil für das Team von Trainer Fabio Ingolitsch mitbringen. In der deutschen Bundesliga hat der Deutsche in 61 Partien fünf Treffer erzielt. In der U21-Nationalmannschaft des DFB war er in 19 Spielen sechs Mal als Torschütze erfolgreich. Auch in der Conference League trat Weiper bereits als Torschütze in Erscheinung. Schon am Dienstag könnte er in der Champions-League-Qualifikation gegen Heart (SCO) sein Debüt feiern.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: „Mit Nelson Weiper konnten wir unsere Wunschlösung für den Angriff nach Graz holen. Mit seiner Körpergröße, Physis und Präsenz im Strafraum erfüllt er das von uns gesuchte Profil optimal. Mit dieser Leihe erhöhen wir unsere Qualität im Angriff und können ein tolles Gesamtpaket aus Erfahrung in einer Top5-Liga, Torjägerqualität und Entwicklungsfähigkeit verpflichten. Wir freuen uns sehr, dass sich Nelson für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn in unserem Trikot zu sehen.“

Weiper sagt: „Sturm Graz ist ein österreichischer Topverein, kämpft auch heuer wieder um eine europäische Ligaphase und hat einen hervorragenden Ruf als Plattform für junge Stürmer. Diese Argumente sowie die sehr guten Gespräche mit Michael Parensen und den sportlich Verantwortlichen in Graz haben mich schnell überzeugt, dass dieser Schritt für die kommende Saison genau der richtige für mich ist. Ich freue mich darauf, sofort loszulegen und dem Team dabei zu helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Und: Der neue Angreifer ist auch ein Geografie-Ass, wie folgendes Video zeigt: