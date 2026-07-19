Als Christian Ilzer einst von der Wiener Austria zum SK Sturm wechselte, stellte er eine Bedingung. Sein Trainerteam kommt mit nach Graz. Die beiden Co-Trainer Uwe Hölzl und Dominik Deutschl wurden akzeptiert, bei Athletik-Trainer Marco Angeler gab es Diskussionen. Ilzer blieb stur, setzte sich durch, den Fitness-Guru auch nach Graz mitzunehmen. Ein Grund war, dass die beiden Sportwissenschafter hinsichtlich der Datenauswertung dieselbe Sprache sprechen, wie sich Leistungswerte eines Spielers verbessern. Der Offensivfußball von Ilzer verlangt absolute Fitness. Ein Detail, das bei den Grazern zuletzt womöglich nicht ganz im Fokus ausgereizt wurde. Aus diesem Grund wurde bei den Schwarz-Weißen die Stelle des „Head of Performance“ geschaffen. Mit Christoph Zellner holte man einen Vertrauten von Trainer Fabio Ingolitsch.

Zellner hat in Tübingen Sportwissenschaft mit dem Nebenfach Sportmedizin studiert und war zuletzt beim SCR Altach als Athletik-Coach im Einsatz. Dort haben sich Ingolitsch und Zellner kennen und schätzen gelernt. Hobbyfußball war die höchste Leistungsstufe, die Zellner erreicht hatte. Bezüglich Fitness ist Zellner ein absoluter Profi. „Wir haben uns menschlich und thematisch von Anfang an gut verstanden. Er ist klar, seriös, angenehm im Umgang und hat mich gecatcht, als er mir damals gesagt hatte, dass er Fußball-Athletiktrainer ist“, erinnert sich Ingolitsch.

Individuelle Förderung

Die Vorbereitungszeit ist mitunter die intensivste Zeit – für die Spieler gleichermaßen wie für das Betreuerteam, deren gestriger Arbeitstag von 7 bis 20 Uhr gedauert hat. „Wir wollen jeden Spieler dort abholen, wo er steht“, sagt Zellner. Anhand der umfangreichen Leistungsdiagnostik in den ersten zwei Trainingstagen waren individuelle Leistungspläne zu erstellen. „Es war eine spannende Zeit, jeden kennenzulernen, sowohl auf der persönlichen als auch auf der physischen Ebene“, sagt Zellner und erklärt weiter: „Wir fördern jeden Spieler individuell. Es kommen nicht alle Spieler aus der Steiermark, einige kommen aus dem afrikanischen oder dem asiatischen Raum. Die Charaktere sind ebenso unterschiedlich wie das Essverhalten oder die Position auf dem Platz. Ich kann einen Stürmer nicht gleich behandeln wie einen Tormann. Anhand der Leistungsdiagnostik sahen wir, wo jeder Potenzial hat, in der Beweglichkeit, in der Kraft oder in der Ausdauer.“ Etwaige Schwächen wurden und werden bearbeitet und verbessert.

Um die Spieler so exakt und so schnell wie möglich zu verbessern, laufen alle Informationen bei Zellner zusammen. Die Bereiche Athletik, Ernährung und die medizinische Abteilung werden koordiniert. Zellner ist sozusagen der „Alleswisser“ im Verein. „Das könnte man so sagen. Wir wollen eine Struktur schaffen, in der alle Experten in ihren Bereichen die notwendigen Informationen sehr schnell erhalten. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktioniert. Aber alle ziehen voll mit und bringen sich in den Meetings ein“, erzählt Zellner von den ersten Wochen der Zusammenarbeit.

Yoga „zum Reinhören“

Im Mittelpunkt stehen immer die Spieler. Mit Yoga oder Wassergymnastik wurden neue Reize gesetzt. Wobei Zellner Yoga als „cooles Tool“ sieht und auch erklärt, warum: „Yoga vereint vieles, man kann in sich reinfühlen, bekommt ein Gefühl für seinen Körper und kann mit der Atmung in sich reinhören.“ Jeder Spieler soll für sich selbst entscheiden, was guttut und was ihm weniger in der Regeneration hilft. „Wenn einer kommt und sagt, das taugt mir nicht so, dann werden wir eine Lösung finden“, so Zellner.

Muskelverletzungen wie bei Filip Rozga oder Amady Camara sind für Zellner „genau jene Verletzungen, die ich vermeiden möchte“. Aber die Athletik ist nicht von heute auf morgen zu verändern. Jeder Spieler hat seine Vorgeschichte und eine Historie von Klubs, bei denen er vorher gespielt hat. „Das nehme ich aber auf meine Kappe. Das wird von uns evaluiert, warum es passiert ist, damit es nicht mehr passiert“, erklärt Zellner.

Handy abgeschaltet

Muskelverletzungen kann man minimieren, aber nicht zur Gänze ausschließen. „Spieler haben auch ein Privatleben, in das wir natürlich auch nicht eingreifen wollen“, so Zellner. Apropos Privatleben. Zellner lebt mit seiner Frau in einer Wohnung in Graz, beide arbeiten viel, „aber von 23 bis 7 Uhr habe ich mein Handy ausgeschaltet. Diese Zeit gehört meiner Frau und mir. Ansonsten bin ich aber immer gerne erreichbar“, sagt Zellner. Jeder Mensch braucht Regeneration, damit die Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Christoph Jean-Baptiste Zellner, wie der Sohn einer Französin und eines Deutschen mit vollem Namen heißt, freut sich, bei Sturm arbeiten zu können und sagt: „Wir haben gemeinsam große Ziele hier im Verein und ich will meinen Beitrag leisten.“