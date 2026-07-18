Das Aus kommt schnell. Am Freitagnachmittag hat Jens Spahn noch geglaubt, er komme durch – wenigstens bis sich am 8. September die Fraktion wieder trifft. Vielleicht auch ganz, weil die Wochen bis dahin lang sind – und das Gedächtnis der Regierten kurz.

„Glück nicht mit Amt vereinbar“

Am Samstagmittag verschickt Spahn sein Rücktrittsschreiben an die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion. „Ich habe“, steht darin, „die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, darüber informiert, dass ich … von meinem Amt als Vorsitzender … zurücktrete.“ Und: „Mir ist in diesen letzten Tagen bewusst geworden, dass mein persönliches Glück, mit meinem Mann eine Familie zu gründen und Vater zu werden, nicht vereinbar ist mit meinem politischen Amt.“

Als Spahn am Mittwoch öffentlich machte, Vater geworden zu sein, sich mit seinem Mann Daniel Funke über Sohn Georg zu freuen, den eine Leihmutter in den USA zur Welt gebracht habe – weil das in Deutschland verboten ist: Da hatte der 46 Jahre alte Spitzenpolitiker der Kanzlerpartei das noch ganz anders gesehen. Mindestens sehen wollen. Über die Kritik aus der CDU gab Spahn sich erstaunt. Was auch Fans irritierte: Sollte ausgerechnet der machtbewusste Frontmann mit Kanzler-Ambitionen vergessen haben, wie wichtig Glaubwürdigkeit in der Politik ist?

Er hat. Und dazu jede Menge weitere Fehler gemacht, strategische, kommunikative. Das Familienfoto auf der Instagram-Seite seines Ehemanns, die „Bild“-Homestory, durch die außer der Öffentlichkeit auch alle Unionisten außer Bundeskanzler Friedrich Merz überhaupt erst von Vaterglück und US-Leihmutter erfuhren, dazu das Schweigen beim Parteitag im Februar, als die CDU ihr Nein zur Leihmutterschaft erneuerte: Es ist das Bild eines Mannes, dem aller Kontakt zum wirklichen Leben fehlt, und der sich, weil er Macht und Geld hat, das gönnt und kauft, was er anderen verbietet, sogar per Gesetz.

Die CDU erbebt. Zunächst innerlich. Dann protestiert am Donnerstag, aus Thüringen die erste Landeschefin der Frauen-Union, Marion Rosin. Dann erklärt der mitten im Wahlkampf steckende Landeschef von Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, Spahn sei „nicht mehr tragbar“. Und dann hagelt es Kritik, nicht nur aus der Partei, auch von Verbänden und den Kirchen: „Skandal“ schreibt Passaus Bischof Stefan Oster über das Verhalten seines katholischen Glaubensbruders Spahn.

Der versucht nun Schadensbegrenzung, via Podcast mit Paul Ronzheimer, „Bild“-Journalist und Spahn-Freund. Das Gespräch fällt so nett aus wie die Homestory zuvor, Spahn sagt, er sei „ja lange zerrissen gewesen“ beim Thema Leihmutterschaft. Zur selben Zeit versuchen in den Jugendämtern Mitarbeiterinnen längst – und vergeblich – Klienten zu erklären, warum sie nicht dürfen, was Spahn ganz offensichtlich darf. Und Bundeskanzler Friedrich Merz kündigt an, Spahn werde Thema sein bei der nächsten Präsidiumssitzung der CDU. In diesem Moment ist klar: Tritt Spahn nicht zurück – wird er zurückgetreten.

Auch eine Frage des Vertrauens

Merz wird sich für ihn nicht verkämpfen: Sein Schachzug, Spahn – der sich längst als Kanzler ab 2029 sieht – mit dem Fraktionsvorsitz ruhigzustellen: ein Fehler. Auch, weil Spahn den Job nicht wirklich gut macht. Auch, weil ihm in der SPD, wie man hört, niemand vertraut. Spahn selbst bereitet im Ronzheimer-Gespräch seinen Abgang schon vor – falls er denn sein muss. „Für mich gibt es, und das wird mir jede Stunde immer bewusster, nichts Wichtigeres als meine Familie.“ Bis Samstagvormittag hat sich kein einziger Unionspolitiker hinter Spahn gestellt – und nur zwei neben ihn, darunter Ex-Maut-Minister Andreas Scheuer, selbst affärengeplagt.

Kurz nach halb zwei ist Spahns Rücktritt da: Für Merz, der ihn „richtig und unvermeidlich“ nennt, eine Erleichterung. Zugleich aber auch ein Problem: Er wird wohl seinen engen Vertrauten und Chef des Kanzleramts, Thorsten Frei, an die Spitze der Fraktion schicken. Über Frei sagen alle in der Union: Der kann das. Von ihrem nun Ex-Chef lesen sie zum Abschied eine Klage über „die zunehmende Unerbittlichkeit in der öffentlichen Auseinandersetzung“. Und das ausgerechnet von Spahn.