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Berlin
Deutschland: Unions-Fraktionschef Spahn tritt zurück
Der Fraktionschef der deutschen Unionsparteien CDU/CSU Jens Spahn hat seinen Rücktritt erklärt. In einem Schreiben an die Fraktion, das der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag vorlag, teilte er mit: "Ich habe die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, darüber informiert, dass ich mit diesem Schreiben an unsere Fraktion von meinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurücktrete."