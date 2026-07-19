Auch mit mittlerweile 42 Jahren auf dem Buckel geht „Live is life“ noch immer um die Welt: Der unkaputtbare Opus-Song war in etlichen Werbespots und TV-Serien zu hören und gehört auch in Fußballstadien zu den beliebtesten Hits, die rund um die Spiele über die Lautsprecher eingespielt werden. So auch bei der Fußball-WM 2026 in Amerika, wo der Song einige Male eingesetzt wurde – zuletzt auch während der ersten „Hydration Break“ (offiziell Trink- und inoffiziell Werbepause) beim Halbfinale Argentinien gegen England, das die Südamerikaner bekanntlich für sich entschieden haben.

Ikonisches Maradona-Video

Möglicherweise kein Zufall, denn der Welthit aus Graz ist untrennbar mit dem argentinischen Fußball verbunden – durch ein ikonisches Video, das Fußballgott Diego Maradona in unvergleichlichen Aufwärmszenen festhält. Zu, erraten, „Live is life“.

Das Video zeigt Maradona, wie er zunächst locker im Rhythmus mitwippt, dann minutenlang scheinbar mühelos mit dem Ball mit Füßen, Oberschenkeln, Schultern und Kopf jongliert und gaberlt und zwischendurch auch noch im Takt klatscht. Es dokumentiert Maradonas Coolness und Leichtigkeit samt offenen Schuhbändern, dazu seine unglaubliche Ballbeherrschung, verbunden auch noch mit viel Rhythmusgefühl. Entstanden sind die Aufnahmen (das Video ist ein erst später veröffentlichter Zusammenschnitt aus Aufnahmen für die Live-Übertragung des ZDF) im April 1999, kurz vor dem Anpfiff des UEFA-Cup-Halbfinales (Rückspiel) des SSC Napoli gegen Bayern München im Münchener Olympiastadion, das Napoli dank Maradona für sich entschied, wie auch später das Finalspiel gegen den VfB Stuttgart.

Jürgen Klinsmann erzählte später über die ikonischen Szenen, wie die Bayern-Spieler auf ihrer Seite des Platzes diszipliniert ihre Übungen absolviert hatten, dann aber stoppten und einfach zuschauen mussten, wie Maradona auf der anderen Seite eine Show für praktisch das gesamte Stadion lieferte.

Gleich fünf Messis gaberlten zum Opus-Hit

Aber auch Messi hat zu „Live is life“ gekickt, wenn auch (zumindest) nur virtuell: Zur Fußball-WM 2022 warb Adidas mit gleich zwei Spots, die mit dem Welthit untermalt waren. In einem davon macht sich Messi gemeinsam mit Jude Bellingham, Pedri, Karim Benzema, Heung-Min Son, Achraf Hakimi und Serge Gnabry fertig für die Fahrt im Mannschaftsbus. Im anderen sieht man den aktuellen (bzw. 2022er-) Lionel Messi mit gleich vier digitalen Versionen seiner früheren Ichs gaberln.