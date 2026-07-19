Manche Wörter kann man von hinten nach vorne lesen, ohne dass sich etwas ändert. Grassarg etwa. Oft ist das Ende auch der Anfang, zum Beispiel bei einer WM, wo mit dem Finale der Countdown für das nächste, noch größere Turnier beginnt.

Fußball ist das Opium des Volkes, Glaubensersatz. Man spricht von Auferstehung, Erlösung, Szenen für die Ewigkeit, pilgert zu Spielen, überreicht Pokal-Monstranzen, hat mit dem Strafraum eine Apsis und ein Tabernakel namens Tor. Stadien sind Kathedralen, Panini-Alben Gebetsbücher, Spiele Gottesdienste und Vereine Religion. Aber nichts ist gottgemacht. 1863 wurde verboten, den Ball in die Hand zu nehmen und den Gegner ans Schienbein zu treten. 1870 beschränkte man die Spielerzahl auf elf, 1925 änderte sich die Abseitsregel, 1950 wurde die Schuhpflicht eingeführt, 1992 die Rückpassregel …

Spieler bilden Gebetkreise, bekreuzigen sich, danken Allah und richten flehende Blicke zum Allmächtigen. Und nun können Gläubige ein Stück vom heiligen Rasen kaufen. 8000 in Epoxidharz gegossene Grasziegel vom Finalrasen werden angeboten, womit die FIFA zehn Millionen verdienen will. Eine gute Idee? Vielleicht sind diese Grassärge das Einzige, was bleibt? Wenn man längst vergessen hat, dass es Messis letztes Finale war, die Pfiffe Richtung Präsidenten (mit den Sympathiewerten einer Rolle Stacheldraht) verklungen sind, man vergessen hat, dass neben dem Weltmeister nur eine Mannschaft ungeschlagen geblieben ist, nämlich der teilzeiteinreiseberechtigte Iran, eine Weltmeisterschaft ohne 128 Teilnehmer unvorstellbar ist, gibt es immer noch diese Harzziegel mit Gras, auf das Yamal getreten, Tagliafico gespuckt oder Olmo geblutet hat. Ob man wählen kann, von welchem Teil des Spielfeldes es stammt?

Früher hatte jede Kirche Reliquien. Zwanzig Klöster wollten das Präputium Jesu besitzen, und mit den angeblichen Kreuzsplittern hätten sich Papierfabriken betreiben lassen. In der Zukunft wird man Grashalme von Finali kaufen können. Bänke aus Umkleidekabinen, Trinkflaschen, Fäden aus Eckfahnen, Kreidestaub von Elfmeterpunkten … Wie bei jeder Religion ist die Geschäftemacherei nicht weit. Aber stellen Sie sich vor, es gäbe einen Grasziegel von Cordoba … Sind die 2600 Euro für so einen Harzklumpen eine lohnende Investition? Wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, werden unsere Urenkel gar nicht wissen, was das ist: Gras? Liest man das Wort rückwärts, kommt heraus, wohin die Gier den Fußball und die Welt bald bringt. Dann war das Ende der Anfang. Beten wir, dass es nicht soweit kommt. Man kann nicht nur Wörter rückwärts lesen, man kann auch umkehren. Fragt sich nur, ob der Vatikan des Fußballs, die FIFA, das schon weiß.