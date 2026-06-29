Manchmal läuft alles schief. Bei meinem letzten Langstreckenflug etwa bin ich am Flughafen gegen die stählerne Krause eines unmotiviert dastehenden Stempen gerannt. Im Flieger war ich von Schrei-Babys umzingelt, mein überwiegender Sitznachbar überlappte die Grenzlehne, der Vordermann ließ forsch den Sitz zurück, während der hinter mir einen hochansteckenden Dauerhusten hatte. Als mir dann noch der Flugbegleiter Rotwein über die Hose schüttete, war klar, alles hatte sich gegen mich verschworen.

Ähnlich war es mit dem Team. Erst die endlose Rechnerei, wie sich ein Aufstieg in den leichteren Ast ausgehen könnte, dann Resultate, die das zusehends verunmöglichten. Deutschland verlor unmotiviert, andere einigten sich auf ein Remis, und als dann der Kongo aufdrehte, war klar, eine Niederlage gegen Algerien bedeutet Heimflug. Ich war sicher, so würde es kommen, zumal in meiner Urlaubsdestination das bedeutungslose Spiel Argentinien – Jordanien gezeigt wurde, ich auf einen wackligen Stream kam, gerade rechtzeitig, als die Eckfahne von Kansas City, die ins algerische Nationalmuseum gehört, eingriff.

Ausgerechnet die Eckfahne! Österreich würde, das war klar, ausscheiden. Der Führungstreffer von Sabitzer ließ kurz zweifeln, aber der antwortende Ausgleich und das fraglos einschläfernde Spiel blieben dabei. Wenn sich alles gegen uns verschworen hat, können wir auch noch gegen uns selbst spielen – verlieren und als erstes heimfahren, nicht als Erster. Also überraschte mich das Tor der Algerier in der letzten Minute der Nachspielzeit kein bisschen. War ja klar. Doch dann kam einer, den niemand kommen sah, hielt seinen Kopf hin und stellte alles auf den selbigen: Sasa Kalajdzic. Drama! Plötzlich spielte es Hollywood, wofür wir uns mit diesem Spiel auch qualifizierten.

Dass es in Los Angeles gegen Spanien mehr zu holen gibt als bittere Orangen, die von Sevilla bis Bilbao bekanntlich das ganze Jahr blühen, ist unwahrscheinlich, aber möglich. Zumindest ist die Rechnerei vorbei. Und das Hättiwaritäti – hätte Ägypten den Iran geschlagen, Messi kein 2:0 geschossen, wäre die Eckfahne nicht im toten Winkel gestanden … Rechnen gibt einem die Illusion, etwas beeinflussen zu können. Nützt nur nichts, wenn alles gegen einen läuft. Aber vielleicht rennt es ja gerade für uns?

Arnautovic hätte für den Ellbogencheck ausgeschlossen werden müssen, die Stange hielt sich selbst und zu Schlager, der Schiedsrichter hätte früher abpfeifen können, Spanien hat Verletzte … So gesehen läuft alles für uns. Mein Langstreckenflug ist irgendwann gelandet, und das Team? Getrudelt und fast abgestürzt, aber wenn es am Donnerstag richtig abhebt, läuft es gar nicht mal so schlecht, heißt es: Guten Flug statt böser Fluch.