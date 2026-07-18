Auf der Packer Straße (B70) in Wolfsberg stadtauswärts Richtung Frantschach-St. Gertraud unmittelbar neben dem Abholmarkt Kastner kam am Samstag, 18. Juli, gegen 14.15 Uhr der Verkehr zum Erliegen, weil ein Laubbaum auf die Straße gestürzt war. Während die Polizei die Fahrbahn in beide Richtungen abriegelte, zerlegte die Feuerwehr, die mit Blaulicht und Sirene angerückt war, den Baum und entfernte das Hindernis. Sach- oder gar Personenschaden ist keiner bekannt.
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Kurzzeitige Sperre
Baum stürzte in Wolfsberg auf stark befahrene Straße
Auf der Packer Straße stadtauswärts Richtung Frantschach-St. Gertraud ist am Samstagnachmittag ein Baum auf die Straße gefallen. Polizei riegelte ab, Feuerwehr zerlegte den Baum.