Auf der Packer Straße (B70) in Wolfsberg stadtauswärts Richtung Frantschach-St. Gertraud unmittelbar neben dem Abholmarkt Kastner kam am Samstag, 18. Juli, gegen 14.15 Uhr der Verkehr zum Erliegen, weil ein Laubbaum auf die Straße gestürzt war. Während die Polizei die Fahrbahn in beide Richtungen abriegelte, zerlegte die Feuerwehr, die mit Blaulicht und Sirene angerückt war, den Baum und entfernte das Hindernis. Sach- oder gar Personenschaden ist keiner bekannt.