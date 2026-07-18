Mehr als 90 Einsatzkräfte beteiligten sich am Freitag (17. Juli) an einer groß angelegten Suchaktion in Mureck. Gesucht wurde eine Person, die seit einiger Zeit nicht erreichbar war.



Mitglieder von sieben Feuerwehren begaben sich im Stadtgebiet und in der Umgebung auf die Suche. Unterstützt wurden sie von einer Polizeidrohne, die aus der Luft das Gelände überflog. Die Koordination zwischen den Einsatzkräften unter Oberbrandinspektor David Bauman und der Drohnenbesatzung verlief reibungslos, sodass die Suche effizient durchgeführt werden konnte.

Glückliches Ende

Und vor allem erfolgreich: Nach etwa zwei Stunden konnte die vermisste Person wohlauf aufgefunden werden. „Dank des zügigen und gut organisierten Einsatzes aller Beteiligten endete die Aktion erfolgreich, ohne dass jemand verletzt wurde oder zu Schaden gekommen ist“, freut man sich vonseiten der Feuerwehr.

Die Rettung Mureck stand in der Einsatzleitung auf Abruf bereit, an Ort und Stelle war zudem die örtliche Polizei Mureck