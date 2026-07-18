„E-Call, kein Sprechkontakt“, lautete die Zusatzinfo einer Alarmierung, die in der Nacht auf Samstag, kurz vor 2 Uhr nachts, bei der Freiwilligen Feuerwehr Hart bei Graz einging. Auf der Rupertistraße (L325) hatte sich ein Unfall ereignet. Die Leitstelle erhöhte die Alarmstufe und rief auch die Feuerwehr Autal zum Einsatz hinzu.

Am Einsatzort fand man einen Pkw vor, der frontal mit einem Baum kollidiert war. Die Insassen hatten sich selbst befreien können und wurden von einem First Responder und vom Roten Kreuz betreut. Über ihren Verletzungsgrad ist nichts bekannt.

Ein Pkw war gegen einen Baum gefahren © FF Hart bei Graz

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und baute einen Brandschutz auf. Nachdem die Erhebungen der Polizei abgeschlossen waren, unterstützte man den Abschleppdienst bei der Fahrzeugbergung und schloss die Batterie des Unfallfahrzeugs ab. Der Einsatz dauerte bis halb vier Uhr morgens.