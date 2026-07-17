Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben China vorgeworfen, sich unfaire Wettbewerbsvorteile gegenüber der Europäischen Union zu verschaffen. Die EU-Staaten verzeichneten jeden Tag eine Milliarde Euro Handelsdefizit mit China, kritisierten die beiden Politiker am Freitag zum Abschluss des deutsch-französischen Ministerrates in Brühl.

„Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass es so bleiben kann wie gegenwärtig, weil dies einseitig zu Lasten der Arbeitsplätze in Europa geht“, sagte Merz. Macron forderte schnelle Beschlüsse der EU, weil man nicht 18 Monate mit Abwehrmaßnahmen warten könne. Er kündigte die Erarbeitung einer gemeinsamen Abwehr-Agenda Deutschlands und Frankreichs bis Jahresende an. Dies soll offenbar parallel zu den Beratungen in der EU geschehen, die im Herbst über neue Abwehrinstrumente in der gemeinsamen Handelspolitik entscheiden will.

EU: China zahlt achtmal mehr an Subventionen

In einer auf dem Ministerrat verabschiedeten gemeinsamen Erklärung wurde China nicht ausdrücklich erwähnt. Frankreichs Präsident betonte aber in der Pressekonferenz, China zahle seiner Industrie achtmal mehr Subventionen als die OECD-Länder. Deshalb müsse man sich wehren. Erstmals sprach er wie zuvor Merz die aus seiner Sicht unterbewertete chinesische Währung Yuan an. China verbillige dadurch die Preise seiner Exporte künstlich.

„China ist auch von Europa abhängig“

Merz sagte, China habe in bemerkenswerter Weise aufgeholt in der Wettbewerbsfähigkeit. Es habe aber auch eine Währung, die er für drastisch unterbewertet halte. Das Land habe zudem hochsubventionierte Überkapazitäten, die China vor allen Dingen in den europäischen Markt bringe, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Er wolle keinen neuen Handelskonflikt mit China, aber einen offenen Dialog über diese Ungleichgewichte zu Lasten der europäischen Industrie, betonte der Kanzler. China sei auch von Europa mit seinen 450 Millionen Konsumenten abhängig.