Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Shanghai
Chinas Staatschef fordert Kontrolle und Offenheit bei KI
Chinas Staatschef Xi Jinping fordert im KI-Wettstreit mit den USA mehr Kontrolle über die Nutzung Künstlicher Intelligenz und einen offeneren Zugang zu der mächtigen Technologie. "Wir sollten das Risikobewusstsein stärken und gewährleisten, dass KI sicher und kontrollierbar ist", sagte er zur Eröffnung der World AI Conference in Shanghai. Xi sprach sich für eine Kombination aus Gesetzen, Überwachung und Frühwarnsystemen aus, um missbräuchliche Nutzung von KI zu verhindern.