„Die Freiheitliche Jugend blickt mit klarer Ausrichtung geschlossen in die Zukunft.“ So endet ein Posting der FPÖ Kärnten vom 1. Februar zur Wahl des neuen Obmanns der Freiheitlichen Jugend (FJ). Knapp sechs Monate später hat die Geschlossenheit beim blauen Partei-Nachwuchs deutliche Risse bekommen. Verantwortlich dafür ist ausgerechnet der FJ-Chef Viktor Erdesz (30).

Der gebürtige Deutsche wurde am 31. Jänner in Ossiach mit 100 Prozent Zustimmung zum Landesobmann gewählt. Doch die Kür des 30-Jährigen verlief offenbar nicht so reibungslos, wie es die Freiheitlichen nach außen verkaufen. Schon damals gab es Befürchtungen, mit Erdesz würde die FJ sehr weit nach rechts rücken. Es gab auch eine Kampfabstimmung zwischen ihm und einem weiteren Kandidaten. Dieser unterlag gegen Erdesz und verließ mit seinen Vertrauten nach der Wahl und noch vor der Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses das Treffen.

„Marschiert in rechtsextreme Richtung“

Die Bedenken verstärkten sich. Ende Juni haben fünf Mitglieder die FJ verlassen, wie mehrere Medien berichteten. Weitere werden folgen, wie sie in Gesprächen mit der Kleinen Zeitung erklären: „Die Freiheitliche Jugend marschiert geradewegs in eine rechtsextreme Richtung. Damit wollen wir nichts zu tun haben.“ Sie stoßen sich vor allem an der Person Viktor Erdesz und seinen Aktionen, die teilweise länger zurückliegen, aber vielen erst bekannt wurden:

Etwa an einer Einladung zu einer Veranstaltung der schlagenden deutschnationalen Wiener Burschenschaft Olympia, deren Mitglied Erdesz ist. Im Juni 2020 luden drei Burschen, darunter Erdesz, zur Junibowle mit einem Foto feiernder Wehrmachtssoldaten. Kommen sollten laut Facebook-Posting „deutsche Männer“ und „deutsche Frauen“.

Viktor Erdeszs Einladung zu einem Treffen der Burschenschaft Olympia © Facebook, FPÖ-Fails

Unschön aus Bundeswehr entfernt

Apropos Deutschland: Dort ist der in der Stadt Heidelberg geborene Erdesz in der rechtsextremen Szene sozialisiert worden. Bis heute unterhält er, wie Postings und Fotos im Internet zeigen, beste Kontakte zu rechten Aktivisten, zu Mitgliedern der rechtsextremen Identitären Bewegung oder zu AfD-Funktionären. Vermutlich um 2016/2017 zog es Erdesz nach Österreich. Hier gründete er mit einem aus der FPÖ ausgeschlossenen Olympia-Burschenschafter „Die Stimme“.

Bei einem Treffen der rechtsextremen Mini-Partei soll Erdesz berichtet haben, dass er nach seiner „auf eine etwas unschöne Weise“ vollzogenen Entfernung als Offiziersanwärter aus der deutschen Bundeswehr „ins bessere Deutschland“ – nach Österreich – gegangen sei. In seiner Rede habe er laut Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) die phlegmatische „Natur unserer heutigen Volksgenossen“ beklagt, ebenso wie die „Ketten [...], die der Verlust des letzten großen Krieges mit sich gebracht“ habe. Die „Volksgemeinschaft“ kranke an „Dekadenz“, so laut DÖW die damalige Diagnose des FJ-Chefs.

Buch über SS-Mann

Ebenfalls 2020 engagierte sich der Jus-Student – wenig erfolgreich – bei der Gemeinderatswahl in Wien im Team von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Zwei Jahre später brachte Viktor Erdesz, alias Viktor Eisenmann, ein Buch auf den Markt: „Im SS-Regiment ‚Der Führer‘ zum Ritterkreuz: aus dem Tagebuch eines Untersturmführers - Adolf Peichl“ beschäftigt sich mit dem in rechten Kreisen als Tapferkeits-Held verehrten SS-Manns. Erschienen ist das Buch in einem Verlag in Ostdeutschland, der von einem amtsbekannten Rechtsextremisten gegründet worden ist.

Keine Sitzung zur Causa Erdesz

Diese und andere Informationen beschäftigen mittlerweile auch die FPÖ-Spitze, wohl viel mehr als ihr lieb ist. Denn der 30-Jährige soll nächstes Jahr bei der Gemeinderatswahl in Klagenfurt auf der FPÖ-Liste stehen. Das dürfte nicht allen gefallen und so soll es am vergangenen Montag zur „Causa Erdesz“ eine eigene Sitzung mit Spitzen der Landespartei und Vertretern der Stadt-FPÖ gegeben haben. Stimmt nicht, lässt Generalsekretär Josef Ofner ausrichten: „Eine einberufene Sitzung innerhalb der FPÖ Kärnten zum Thema Erdesz oder unter Anwesenheit von Herrn Erdesz hat es nicht gegeben.“

Die Freiheitlichen haben sich am besagten Montag aber doch getroffen, wie ein Facebook-Posting zeigt – allerdings zum „konstruktiven Austausch“.

Erdesz auf Gemeinderatsliste?

Auch eine angebliche Video-Konferenz mit Parteichef Herbert Kickl und Michael Schnedlitz, Generalsekretär der Bundes-Partei, verweist Ofner ins Reich der Fantasie: „Ein solches Gespräch hat ebenfalls nicht stattgefunden. Bei uns gibt es grundsätzlich in solchen Fällen keine Videokonferenzen.“

Was es aber sehr wohl geben wird, ist ein „internes klärendes Gespräch mit Herrn Erdesz“, so Ofner. Derzeit werden die bekanntgewordenen Vorwürfe geprüft. Ob der Chef der Freiheitlichen Jugend in Klagenfurt für die FPÖ antreten wird, wird sich im Herbst entscheiden. Dann findet die Listenerstellung für die Gemeinderatswahl statt, so Ofner. „Die Frage nach einer Kandidatur von Herrn Erdesz stellt sich deshalb derzeit nicht.“