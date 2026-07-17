Am Dienstag (20.30 Uhr) geht es für den SK Sturm mit dem Pflichtspielauftakt los. Die Grazer empfangen im Hinspiel der zweiten Runde der Qualifikation für die UEFA Champions League Heart of Midlothian. Für die Partie gegen die Schotten im Stadion Graz-Liebenau gibt es nur noch knapp 1000 Tickets, die Partie wird also aller Voraussicht nach ausverkauft sein. Auch aus Schottland haben sich rund 1500 Fans angekündigt.

Für das Rückspiel in Edinburgh gibt es ebenfalls keine Tickets mehr: Der schottische Klub meldet ausverkauft, knapp 20.000 Fans passen in den Tynecastle Park.