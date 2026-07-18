Erste Veranstalter ziehen die Reißleine: Wegen der für Kärnten prognostizierten teils schweren Gewitter und starken Windböen wurde das Public Viewing in Wolfsberg für die letzten beiden Spiele abgesagt. In Villach hält man am Programm fest. „Villach wird verschont bleiben, wir haben definitiv geöffnet“, sagt Veranstalter Marcus Mitzner. Am unteren Kirchenplatz wird am Samstag ab 23 Uhr das Spiel um Platz drei übertragen, am Sonntag folgt ab 21 Uhr das Finale. „Auch die Fans aus Wolfsberg sind in Villach herzlich willkommen“, so Mitzner.

Im Rathauscafé hingegen entscheidet man am Sonntag spontan und wartet das tatsächliche Wetter ab.

Marcus Mitzner plant schon für das Public Viewing während der Fußballeuropameisterschaft 2028, die auf einen großen Ort in der Villacher Innenstadt wechseln könnte © KK/Privat

Neuer Standort für EM Public Viewing?

Mit dem Verlauf der Veranstaltung zeigt sich Mitzner äußerst zufrieden. Das Projekt habe gezeigt, wie Fußball verbinde. Fans vieler Nationen hätten friedlich miteinander gefeiert. Auch für den Tourismus sei die Übertragung ein Impuls gewesen, zahlreiche Stadtbesucher seien länger geblieben. Die Planungen für die EM 2028 laufen bereits. Dann dürfte das Public Viewing auf einen größeren Platz in der Stadt wechseln.