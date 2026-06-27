Seit zwei Wochen läuft die Fußballweltmeisterschaft, die heuer in den USA, in Kanada und in Mexiko ausgetragen wird. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnen manche Spiele für uns erst zu nachtschlafender Zeit. Während es in Klagenfurt bereits im Vorfeld lange Debatten über die Übertragung dieser Spiele gab, sieht man die Sache in Villach deutlich entspannter.

Der einzige Veranstalter eines Public Viewings in der Innenstadt außerhalb der Gastrobetriebe, Marcus Mitzner, hat laut eigenen Angaben auf unkompliziertem Wege eine Genehmigung erhalten, die ihm die Übertragung am Unteren Kirchenplatz bis 4 Uhr erlaubt. Ausreizen möchte er diese jedoch nicht. „Ab 23 Uhr drehen wir den Ton leiser, ab Mitternacht beobachten wir, ob sich eine weitere Übertragung überhaupt lohnt. Sowohl zum Schutz der Anrainer als auch aus Kostengründen.“ Das letzte WM-Gruppenspiel der österreichischen Nationalmannschaft am Sonntag um 4 Uhr früh gegen Algerien wird nicht übertragen.

Ausgelassene Stimmung nach dem Sieg von Bosnien

Bisher seien noch keine Beschwerden von Anrainerinnen und Anrainern bei ihm eingegangen. Auch mit der Stadtpfarrkirche, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, habe man ein gutes Auskommen. Zum Schutz des alten Friedhofs an der Nordseite der Kirche wurden Absperrgitter aufgestellt. Während der Programmpunkte des Carinthischen Sommers in der Kirche verzichtet Mitzner auf Übertragungen.

Entlang der Kirche wurden Absperrgitter aufgestellt © KLZ/Julia Wiesflecker

„Die erste Woche macht definitiv Lust auf mehr. Die WM macht erst richtig sichtbar, wie viele Nationalitäten in Villach leben“, sagt Mitzner und erzählt, dass bei jedem Spiel begeisterte Fans unterschiedlichster Nationen vor Ort seien.

Am Sonntag wird übrigens ab 14 Uhr auch das Formel-1-Rennen übertragen. Trotz der hohen Temperaturen denkt Mitzner übrigens schon an den Winter, für den ihm ein Public Viewing für Eishockey vorschwebt.