Alle vier Jahre wieder drängt sich die Frage auf: Warum gibt es bei der Weltmeisterschaft ein Spiel, das bei Europameisterschaften seit mehr als vier Jahrzehnten nicht mehr ausgespielt wird? Das Spiel um Platz drei ist aus emotionaler Sicht nicht nur einigermaßen wertlos, sondern auch schwierig: Keiner der englischen und französischen Fußballer ist gerne am heutigen Abend dabei und hätte es vorgezogen, morgen auf dem Fußballplatz zu stehen. Aus faktischer Sicht gibt es aus der Sicht des Fußball-Weltverbandes natürlich auf der Hand liegende Gründe, warum er nicht zwei dritte Plätze vergibt, sondern die Bronzemedaille in einem zusätzlichen Match ausspielen lässt: das liebe Geld. Jedes Fußballspiel mehr bedeutet mehr TV-Gelder, mehr Sponsoren, mehr Ticketeinnahmen.

Der finanzielle Reiz wird auch an die Verbände weitergegeben. Der Drittplatzierte erhält ein Preisgeld von 29 Millionen Euro, der Vierte erhält knapp zwei Millionen Euro weniger. Der sportliche Reiz ist überschaubar – das ist auch der Grund, warum Europas Fußballverband UEFA im Jahr 1980 zum letzten Mal ein Spiel um Platz drei austragen ließ. Knapp 24.600 Zuseher kamen in das mehr als 81.000 Personen fassende Stadion San Paolo in Neapel. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass immerhin Italien gegen die Tschechoslowakei um den dritten EM-Platz spielte. Und damit ist das im Verhältnis wohl etwa so, als würden sich 4800 Menschen bei einem Spiel des SK Sturm in das Fußball-Stadion nach Liebenau verirren.

Das Rennen um den Goldenen Schuh

Mit einem offeneren Rennen um die Torjägerkrone hat die FIFA noch ein weiteres Argument, den dritten Platz ausspielen zu lassen. Tatsächlich kam es bereits vor, dass der Drittplatzierte den Gewinner des Goldenen Schuhs stellte: Thomas Müller erzielte im Jahr 2010 beim 3:0 gegen Uruguay sein fünftes Tor und war damit der erfolgreichste Torschütze des Turniers.

Und selbst wenn es keine liebgewonnene Tradition bei Weltmeisterschaften ist, ist es eine. Österreich war übrigens zwei Mal im Spiel um Platz drei dabei: 1934 ging es gegen Deutschland verloren, 1954 besiegte das ÖFB-Team den damals amtierenden Weltmeister Uruguay.