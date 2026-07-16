Aufgabe: Ordnen Sie folgende vier Zitate den Zitatgebern zu.

Wenn Sie sich beim Zuordnen nun den Kopf darüber zerbrochen haben, mit welcher Aussage sich Englands Teamchef Thomas Tuchel nach der 1:2-Halbfinalniederlage gegen Argentinien selbst angeprangert haben sollte, dann muss wohl noch der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass Tuchels Zitat – nämlich Zitat Nummer drei – bereits einige Monate alt ist. Diese Worte hat Tuchel im März 2025 nicht etwa seinem Spiegelbild ausgerichtet, sondern damit hat er kurz nach seiner Amtsübernahme gegenüber ITV Sport das Auftreten der „Three Lions“ bei der EM 2024 unter Vorgänger Gareth Southgate kritisiert. Die Art und Weise erinnert dabei kurioserweise an die nun an Tuchel selbst gerichtete, harsche Kritik der ehemaligen englischen Fußball-Stars Owen (Zitat Nr. 1), Rooney (2) und Lineker (4).

Nach dem Führungstreffer von Anthony Gordon in der 55. Minute stellte Tuchel auf eine defensive Fünferkette um, brachte zunächst den Innenverteidiger Ezri Konsa anstelle des Torschützen (72.) und in weiterer Folge mit Abwehrhüne Dan Burn und Außenverteidiger Nico O'Reilly zwei weitere Defensivspieler (82.), um die Führung zu verwalten. „Wir haben auf eine Fünferkette umgestellt, um die Lücken im Zentrum zu schließen und in der Luft stark zu sein“, erklärte Tuchel der BBC seinen Plan, der gehörig schief ging. Nur drei Minuten nach dem Doppelwechsel traf zunächst Enzo Fernandez mit einem Schuss aus zentraler Position (85.), mit dem Kopfballtreffer von Lautaro Martinez (92.) gaben die Engländer das Spiel schließlich komplett aus der Hand. „Wir haben versucht, zu helfen, aber natürlich liegt die Verantwortung beim Trainer. Und wenn es nicht gut läuft, ist es leicht zu sagen, dass es falsch war“, sagt der Teamchef.

Dass es falsch war, diese Ansicht vertreten viele Fans sowie – siehe oben – Experten. Die Ballbesitz-Statistik von mageren zwölf Prozent aufseiten der „Three Lions“ in den 37 Minuten zwischen dem Führungstreffer der Engländer und dem Siegtor der Argentinier untermauert diese Ansicht. „Man kann das mit einer Million Trainern diskutieren, aber ich muss auf dem Platz eine Entscheidung treffen“, sagte Tuchel, dessen Einwechslungen der Angreifer Ivan Toney und Marcus Rashford tief in der Nachspielzeit lediglich ein Akt der Verzweiflung war. „Ich habe das Spiel analysiert und bin es auf eine bestimmte Art und Weise angegangen, das ist meine Verantwortung. Im Moment bereue ich nichts. Die Mannschaft hat alles gegeben, und wir waren ganz, ganz nah dran.“

Ganz, ganz nah dran, das war England jedoch zu oft in den vergangenen Jahren. Mit der Übernahme Tuchels hat man sich auf der Insel endlich den langersehnten großen Wurf erhofft, der seit 1966 auf sich warten lässt. Im Endeffekt ist man mit dem 52-Jährigen nun genau dort, wo man auch mit Southgate schon war. Zwar schaffte es Sir Gareth, das englische Team nach jahrzehntelanger Ernüchterung wieder in die absolute Weltspitze zu führen, doch schon 2018 kam das WM-Aus im Halbfinale und auch mit zwei Final-Niederlagen bei Europameisterschaften (2021, 2024) macht man sich letztlich nicht unsterblich – wenngleich Southgate der einzige Trainer neben Sir Alf Ramsey ist, der England in ein WM- oder EM-Finale geführt hat. Die Kritik im „Mutterland des Fußballs“ konnte Southgate ob des ausbleibenden Titels aber nie abschütteln – auch, weil der Fußball, den er spielen ließ, die Fans selten vom Hocker riss.

Die Kritik ist lauter als je zuvor

Tuchel, der sich bereits im Vorfeld der WM aufgrund der Nicht-Nominierung der Stars Cole Palmer, Phil Foden und Trent Alexander-Arnold für seinen Kader rechtfertigen musste, gelang es im Fortlauf des Turniers dank des epischen Achtelfinal-Erfolgs über Mexiko und des Sieges gegen das norwegische Team der Stunde zwar, die kritischen Stimmen leiser werden zu lassen, bekommt diese nun aber wieder mit voller Lautstärke zu hören. „Es ist die Natur des Spiels. Sobald man verliert, wird man kritisiert. Keiner weiß, was bei anderen Entscheidungen passiert wäre. Es hat keinen Sinn, sich da zu beteiligen“, sagte der Deutsche, dem es wie allen anderen ausländischen Trainern in der WM-Geschichte nicht gelungen ist, eine andere Nation zum Titel zu führen.

„Nichts, was man da sagt, kann die Enttäuschung und den Schmerz nehmen“, sagte Tuchel. „Jetzt müssen wir vier Jahre warten.“ Ob Tuchel auch 2030 noch im Amt ist? Immerhin bis nach der Heim-EM 2028 hat Tuchels Vertrag, der erst im Februar verlängert worden ist, Gültigkeit. „Die Spieler und Thomas haben alles gegeben und das Team, die Trainer und der Staff hätten nicht härter während des Turniers arbeiten können“, sagte FA-Geschäftsführer Mark Bullingham nach dem Ausscheiden. Es scheint wahrscheinlich, dass Tuchel zumindest bis zur Endrunde in England, Schottland, Irland und Wales das Vertrauen bekommt. Doch bis zu diesem Höhepunkt kann noch vieles passieren, zunächst wartet auf Tuchels Team nun ein Spiel, auf das wohl alle verzichten könnten: Am Samstag (23 Uhr) kommt es in Miami zum Duell der Verlierer, es geht gegen Frankreich. „Keiner von den Spielern will dieses Spiel spielen“, sagte auch Tuchel über das Spiel um Platz drei. Der dritte Rang wäre für England bei zwei vierten Plätzen dennoch die beste Platzierung seit dem bislang einzigen WM-Titel 1966. Der Pokal mag zwar nicht „nach Hause“ kommen, aber vielleicht ja immerhin die Bronzemedaille.