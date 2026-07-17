Die Sanierungsarbeiten auf der L 353 Heilbrunnerstraße gehen in die nächste Bauphase. Ab Montag, 20. Juli wird der Abschnitt zwischen km 11,670 und km 13,400 für voraussichtlich drei Wochen bis 7. August komplett gesperrt. „In diesem Zeitraum werden Fahrbahn und Unterbau saniert sowie die Offeneggerbachbrücke instand gesetzt“, informiert Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Das Land investiert rund 1,2 Millionen Euro in das Bauvorhaben. Die Umleitung führt von der Ofner Kreuzung (L353/L457) auf der L 353 Richtung Anger, auf der B 72 (Weizer Straße) nach Weiz, auf der B 64 (Rechberg Straße) Richtung Weizklamm sowie auf der L 353 nach Brandlucken-Heilbrunn.

Bis Mitte Oktober werden die Arbeiten unter Verkehr fortgesetzt. Für die Asphaltierung ist von 14. September bis 2. Oktober eine weitere Totalsperre vorgesehen. Zusätzlich werden Entwässerungsleitungen erneuert sowie Rutschungsbereiche gesichert. An der Offeneggerbachbrücke werden unter anderem Abdichtung, Fahrbahn und Schutzeinrichtungen erneuert sowie Betonschäden saniert.