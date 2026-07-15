Wer es einmal erlebt hat, weiß, wie besonders es ist: Zum Start der Sommerferien, alle sind noch ganz aufgeregt, kommen jedes Jahr in einem anderen Ort des Musikbezirkes Weiz Kinder und Jugendliche zusammen. Sie rollen ihre Schlafsäcke aus, legen Chips für den Abend bereit und packen ihre Instrumente aus.

Drei Tage lang verbringen sie gemeinsam. Sie genießen die Ferien – und machen vor allem Musik. 16 Musikkapellen beteiligen sich am Jugendsommerlager (JuSoLa), das jedes Jahr eine andere Kapelle ausrichtet. Heuer findet es in Markt Hartmannsdorf statt.

Fotos aus dem JuSoLa-Jahr 2021

Die Sporthalle beheimatet dort fast 60 Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. „Das Lager ist das Highlight der Jugendlichen, auf das sie sich ein ganzes Jahr freuen. Sie sammeln Erfahrungen, vor allem die ganz Jungen, die zuvor noch nie in einer Kapelle gespielt haben", erzählt Verena Ederer. Sie kommt aus Passail und ist stellvertretende Jugendreferentin im Musikbezirk.

Auch ist das „JuSoLa“ einer der wenigen Events im Jahr, bei denen die jungen Musikbegeisterten auf Gleichgesinnte anderer Ortschaften treffen. Zeit bleibt natürlich auch, um die Umgebung zu erkunden. „Wir waren im Freibad, haben eine Wanderung gemacht, auch das Marschieren lernen die Kinder", erzählt Ederer.

Die Zahl der Teilnehmenden habe sich eingependelt. Doch wie andere Vereine auch, sind auch die Musikkapellen von immer weniger Nachwuchs betroffen. „Dazu kommt, dass Musik ein langwieriger Weg ist. Du musst üben, bis du ein Instrument und bei der Kapelle spielen kannst", sagt Ederer.

Großes Abschlusskonzert

Die 60 Jugendlichen in Markt Hartmannsdorf haben fleißig geübt. Der feierliche Abschluss des Sommerlagers findet am Donnerstag (16. Juli) um 19 Uhr im Dorfhof von Markt Hartmannsdorf statt. Der Eintritt ist frei, Interessierte können einfach vorbeikommen und dem Ergebnis von drei Tagen voller Musik und Proben lauschen.