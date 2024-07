Zwischen Matratzenlager und Notenblättern wird ein Konzert auf die Beine gestellt

Reportage. Zum 21. Mal findet das Jugendsommerlager statt - heuer in der Mittelschule St. Margarethen an der Raab. 61 Kinder aus 17 Vereinen des Blasmusikbezirks Weiz sind dabei. Das Abschlusskonzert findet am Donnerstag um 19 Uhr statt.