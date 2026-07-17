Wer kennt sie nicht, die kleine Maus mit den großen Ohren und den riesigen Füßen. Diddl hat in den 90er- und frühen 2000er-Jahren eine ganze Generation geprägt.

Für Kinder waren die Figuren weit mehr als eine Zeichnung auf einem Blatt Papier. Nicht nur als Duftblöcke, auch in Plüschform wurde Diddl zum beliebten Sammel- und Tauschobjekt. Im Schulhof wurden einst eifrig Freundebücher ausgefüllt. Am 20. Juli kehrt die Kultfigur zwölf Jahre nach dem Aus wieder zurück.

Nächstes Kult-Comeback

Zum Verkaufsstart in Österreich, Deutschland und der Schweiz wird es wieder Tassen, Stifte, Trinkflaschen, Jausenboxen, Notizbücher und mehr geben.

Der Trend, auf den Retro-Charme bekannter Marken zu setzen, geht also weiter. Heuer wurde bereits die Rückkehr des kultigen „Brickerl“ in den Tiefkühltruhen gefeiert, jüngst gab es hitzebedingt sogar Engpässe. Das ist auch beim Relaunch der flauschigen Maus, die 1990 das Licht der Welt erblickte, nicht auszuschließen.

Alte und neue Kindheitserinnerungen

Was Eltern damals begeistert hat, werden also bald ihre Kinder selbst entdecken. Ob sich bei Generation Alpha und Beta der gleiche Erfolg wie einst unter Millennials einstellen wird, bleibt abzuwarten.

Diddl selbst hat jedenfalls neue Lizenzinhaber: Geschenkartikel-Anbieter Depesche trennte sich von ihr. Die deutsche Unternehmensgruppe Warimex ist neuer Lizenzträger und wagt die Neuauflage in 16 Ländern.

Vorfreude auf den Verkaufsstart

Die Diddl-Community in den sozialen Medien fiebert dem Verkaufsstart bereits entgegen. So teilen Fans ihre alten Sammlungen, erzählen persönliche Diddl-Geschichten oder zählen die Tage bis zur Rückkehr. Zur Einstimmung auf den offiziellen Verkaufsstart kommenden Montag findet bereits am Samstag ein exklusiver Prelaunch in ausgewählten Fachgeschäften statt.

Neben Schulbedarf, Plüsch und Geschenkartikeln wird das Sortiment um eine vollständige Kosmetiklinie, Haushalts- und Elektroartikel sowie Produkte des täglichen Bedarfs erweitert.

Jede Kollektion erscheint als Limited Edition und wird nicht nachproduziert. Ergänzt wird das Sortiment durch thematische Sondereditionen, etwa zu saisonalen Anlässen. Die bewusste Limitierung verstärkt den Sammelcharakter der Marke.