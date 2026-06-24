Die kultige Einhorn-Schokolade von Ritter Sport feiert ihr Comeback. Unter dem Namen „Unicorn“ hat der Schokoladenhersteller eine neue limitierte Sonderedition auf den Markt gebracht. Die Tafel kombiniert Vollmilchschokolade mit Butterkeks-Stückchen und einer Erdbeercreme-Füllung. Für Aufmerksamkeit sorgt dabei nicht nur die Rezeptur, sondern vor allem die auffällige Verpackung in Pink mit Regenbogen- und Einhorn-Motiven.

Offiziell ist die Sonderedition derzeit in mehreren Ländern erhältlich, darunter Dänemark, Italien, die Niederlande, Polen, Rumänien, die Ukraine und Kanada. Obwohl Deutschland bislang nicht auf der offiziellen Vertriebsliste steht, wurden erste Tafeln bereits vereinzelt in Geschäften entdeckt – unter anderem in München und Berlin. In Österreich sucht man derzeit hingegen noch vergeblich danach.

Mit der Neuauflage knüpft Ritter Sport an einen außergewöhnlichen Erfolg aus dem Jahr 2016 an. Damals entwickelte sich die erste Einhorn-Schokolade zu einem regelrechten Hype. Unter dem Hashtag #glittersport verbreitete sich die Begeisterung rasant in sozialen Netzwerken. Der Online-Shop des Unternehmens war zeitweise überlastet, während einzelne Tafeln auf Verkaufsplattformen zu deutlich höheren Preisen gehandelt wurden.

Keine identische Neuauflage

Wie Ritter Sport betont, handelt es sich bei der aktuellen „Unicorn“-Version jedoch nicht um eine identische Neuauflage. Sowohl das Design als auch die Rezeptur wurden überarbeitet. Ausschlaggebend für die Rückkehr seien positive Rückmeldungen aus zahlreichen internationalen Märkten gewesen, in denen das Einhorn-Thema nach wie vor große Aufmerksamkeit genieße. Deshalb habe man sich für eine saisonale Wiederauflage entschieden.

Die Rückkehr der Einhorn-Schokolade erfolgt in einem enorm großen Markt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden in Deutschland im Jahr 2024 rund 1,07 Millionen Tonnen kakaohaltige Schokoladenprodukte hergestellt. Der Gesamtwert dieser Produktion lag bei 6,75 Milliarden Euro. Rechnerisch entspricht das einer Menge von etwa 12,8 Kilogramm Schokolade pro Einwohner.