Mitten in die aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen KPÖ und Grünen platzt der Rohbericht des Bundesrechnungshofes zu den Grazer Finanzen. Das Fazit aus Wien: Die Budgetnöte sind derart akut, dass die Prüfer der Stadtpolitik empfehlen, städtische Leistungen und Investitionen auf das absolute Minimum zurückzufahren. Für die Politik eine Hiobsbotschaft, es nimmt praktisch jeglichen Handlungsspielraum.

Dass es um die Stadtfinanzen schlecht steht, war freilich vorher schon bekannt. Der Stadtrechnungshof, heute Kontrollamt, schlägt schon seit Jahren Alarm, auch unter der schwarz-blauen Vorgängerkoalition wies er stets auf den hohen Schuldenstand hin. 2022 wurde dann ein Brief öffentlich, in dem Direktor Hans-Georg Windhaber gar vor einer Zahlungsunfähigkeit der Stadt warnte. Das schlug österreichweit Wellen.

Der Unterschied zu damals: Diesmal scheint sich die Koalition der Schwere der Lage bewusst zu sein. Schon vor der Graz-Wahl im Juni stellte Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) einen Einsparungsbedarf bei den laufenden Ausgaben von 65 Millionen Euro bis 2028 öffentlich fest. Bis 2031 sind es gleich 115 Millionen. Auch die Investitionen, zuletzt noch auf Rekordniveau jenseits der 300 Millionen Euro im Jahr, müsse man auf 150 Millionen deckeln.

Das wird sich mit dem Bericht des Bundesrechnungshofes noch einmal verschärfen. Was die Frage aufwirft: Was kann sich Graz überhaupt noch leisten? Die Kleine Zeitung klopft große geplante Vorhaben auf ihre Umsetzungswahrscheinlichkeit ab.

Neue Straßenbahnlinie 8. Für den inneren Abschnitt, der vom Fröbelpark über Lend- und Griesplatz, den Citypark und Nahverkehrsknoten Don Bosco bis Reininghaus führen soll, gibt es den Planungsbeschluss aus dem Dezember 2025. Die Gesamtkosten betragen Stand heute 72 Millionen Euro, die Fertigstellung wäre für Juni 2033 geplant. Da kommt erschwerend hinzu: Ab 2032 wird der Plabutschtunnel saniert. Um den kompletten Verkehrskollaps in Graz zu verhindern, müsste die neue Linie vorher in Betrieb gehen. Chance auf Umsetzung: gering. Es sei denn, auch Bund und Land haben aus diesen Gründen großes Interesse am Öffi-Ausbau und finanzieren kräftig mit.

Ausbau Fußballstadion: 30 Millionen Euro aus dem Stadtbudget – das ist die Zusage von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Gemeinsam mit dem Land soll das Stadion Liebenau um insgesamt 60 Millionen Euro ausgebaut und fit für die Champions League werden. Eine Machbarkeitsstudie liegt vor, Sturm und GAK sollen das ausgebaute Stadion dann pachten. Chance auf Umsetzung: hoch. Die Debatte wird schon so lange geführt, eine Absage käme einem Schlag ins Gesicht der Vereine gleich.

Umbau Griesplatz: Ebenfalls ein ewiges Thema. Im Mai hat Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) den Wettbewerbssieger gekürt, eine Umsetzung würde rund zehn Millionen Euro kosten. Dazu kommt der geplante Umbau der Zinzendorfgasse um rund drei Millionen Euro, der heuer im April schon einmal verschoben wurde. Was schon fix ist: Die Kaiserfeldgasse wird ab September um 5,3 Millionen Euro in eine Begegnungszone verwandelt, der Tummelplatz wird bereits um 7,4 Millionen umgebaut. Chance auf Umsetzung für Griesplatz: gering. Zwar städtebaulich wichtig, aber nicht zwingend notwendig.

Schulaus- und -umbauten: Satte 113 Millionen Euro wollte die Stadt in neue Bildungsstätten stecken. Im Gemeinderat im Mai hätten der Aus- und Umbau der Mittelschule Renner (33,3 Millionen), MS Straßgang (32,2 Millionen), Volksschule Algersdorf (6,5 Millionen) sowie das gemeinsame Projekt der VS Bertha von Suttner und MS Albert Schweitzer (41,2 Millionen) freigegeben werden sollen. Schon damals zog Finanzstadtrat Eber die Notbremse und verschob alles auf den Herbst. Chancen auf Umsetzung: hoch. Wenngleich: Eine Staffelung und damit weitere Verschiebung einzelner Projekte scheint wahrscheinlich.

Neue Straßenbahnen: Die ersten der 31 bestellten Flexity-Garnituren sind seit Kurzem im Linienbetrieb im Einsatz, Anfang Juni hat die Stadt die vertraglich vereinbarte Option gezogen und bei Alstom weitere 24 Stück bestellt. Damit sind 100 Millionen aus dem künftigen Investitionstopf bereits verplant. Chancen auf Umsetzung: fix, beschlossene Sache.

Müllverbrennungsanlage/Energiewerk: Ein Mega-Projekt, vor allem finanziell: 200 Millionen will die Stadt über die Energie Graz investieren, um durch das Verbrennen von nicht recycelbarem Müll Energie zu gewinnen und damit bis zu 15 Prozent des Fernwärmebedarfs zu decken. Laut Eber rechnet sich die Investition selbst, ohne dass deswegen die Gebühren erhöht werden. Das Energiewerk hat von der UVP-Behörde grünes Licht, es gab zuletzt aber Widerstand dagegen. Chancen auf Umsetzung: hoch. Kahr hat das Projekt vor der Wahl zur Koalitionsbedingung erklärt.

Rettung Pammerbad: Viele Gemeinden kämpfen mit dem Erhalt ihrer Freibäder, in Graz gibt es gerade eine große Debatte, ein bereits geschlossenes Bad wieder zu öffnen. Um zehn Millionen Euro haben die Eigentümer das 2006 zugesperrte Pammerbad der Stadt zum Kauf angeboten. Diese müsste weitere Millionen in die Sanierung der mittlerweile überwucherten Badeanlage stecken, wollte man es wieder aufsperren. Chance auf Umsetzung: sehr gering. Außer es gibt kreative Lösungen wie Bausteinaktionen und Privatbeteiligung.

Wohnen Graz: Das chronische Minus von jährlich 5,5 bis 8,5 Millionen Euro hat schon das Grazer Kontrollamt in einem Prüfbericht zerpflückt. Jetzt erwähnt auch der Bundesrechnungshof explizit den städtischen Eigenbetrieb, der die Gemeindewohnungen verwaltet und neue baut. Die Empfehlung der Prüfer: Wie auch die Bestattung Graz müsse man bei Wohnen Graz harte Maßnahmen setzen, um eine finanzielle Stabilität sicherzustellen. Chance auf Umsetzung: gering. Der Gemeindebau ist für Bürgermeisterin Kahr – wie der öffentliche Verkehr oder die Kinderbetreuung – eine Grundaufgabe einer Kommune und nicht kostendeckend zu führen.