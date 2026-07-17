Der Bundesrechnungshof fordert Graz zu einer drastischen Budgetkonsolidierung auf. Der Rohbericht, der mitten in die laufenden Koalitionsverhandlungen platzt, sorgt im Rathaus für Unruhe. Die Prüfer empfehlen vor allem, freiwillige Leistungen der Stadt deutlich zu kürzen, Investitionen zurückzufahren und Beteiligungen zu verkleinern. Betroffen wären sogenannte Ermessensleistungen, die über gesetzliche Pflichten hinausgehen. Dazu zählen etwa Sozialcard-Vergünstigungen, der 100-Euro-Zuschuss zum Klimaticket, Förderungen für Kultur- und Sportvereine sowie der Radl-Bonus für Kinder.

Die dazugehörige Debatte liest sich im Forum der Kleinen Zeitung ähnlich wie in der Zeit vor der Gemeinderatswahl Ende Juni, bei der die KPÖ mit 35,7 Prozent den ersten und die ÖVP mit 25,28 Prozent den zweiten Platz erreichte. Vor allem bei der Frage, wer für die nun akute Finanzmisere der steirischen Landeshauptstadt die Schuld trägt, scheiden sich die politischen Geister.

Verhärtete Fronten in der Schuld(en)frage

So ist sich unter anderem „gallerherbert“ sicher, dass die „alte Stadtregierung“, sprich jene unter der Führung von Altbürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), für den aktuellen Schuldenberg von mehr als zwei Milliarden Euro hauptverantwortlich sei, da er 2021 Schulden in der Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro an seine Nachfolgerin Elke Kahr (KPÖ) übergeben hat.

Als Freibrief sei dies allerdings nicht zu verstehen, meint „sulm8taler“: „Deswegen soll sich ja auch Frau Kahr hier vorbildlich zeigen, wie man es richtig macht.“ Denn aktuell dürfe man „nicht noch mehr (Schulden, Anm.) anhäufen“. Ähnlich sieht das „steinmhe“: „Jetzt haben beide Bürgermeisterinnen (Kahr und Schwentner, Anm.) die Gelegenheit, zu beweisen, dass sie Graz in eine positive Richtung führen. Ob ihnen das gelingt?“

Unterdessen hätte „achja01“ vorab gerne eine andere Frage geklärt: „Wie lange soll denn die Leier mit ‚der Nagl ist schuld‘ noch gehen?“ Immerhin habe Kahrs Vorgänger vieles in Gang gebracht, wovon die Stadt heute noch profitiert, so der User weiter: „Die kommunistische Koalitionsregierung hingegen verschleudert das Geld und statt dafür Verantwortung zu übernehmen, redet sie sich auf Nagl aus, noch immer.“

„Also ich möchte Graz nicht regieren“

Wenig verwundert über den Ist-Zustand zeigt sich „herwig67“, denn: „Dass Graz weit über die Verhältnisse lebt, ist ja schon lange kein Geheimnis und wird beharrlich von der Grazer Stadtregierung weitergetragen, egal ob Nagl (ÖVP) oder Kahr (KPÖ).“ Klar sei, dass die Verwaltung der Holding Graz verschlankt werden müsse. Zudem sollte – wie vom Bundesrechnungshof vorgeschlagen – bei Sozialprogrammen eingespart werden und „unnötige“ Förderungen wie die des Klimatickets abgedreht werden.

„Statt Bim tut's auch eine Buslinie, auf den Ausbau des Radwegenetzes darf nicht verzichtet werden“, meint „herwig67“ weiter. Während sich „Oberemporungsbeauftragter“ gedanklich von mehreren Infrastrukturprojekten verabschiedet: „Bye bye, 8er, Kaiserfeldgasse, Griesplatz und Fahrradstraßen …“ Freudenstürme bleiben auch bei „iustitia“ ob der bescheidenen Bilanz eines einst profitablen Unternehmens der Stadt aus: „CityCom und dieses fulminante Betriebsergebnis von 200 Euro – da geht sich ja nicht einmal mehr ein Jahresticket der Graz Linien aus.“

Neidisch auf die Mitglieder der künftigen Stadtregierung ist „Lodengrün“ wohl kaum: „Also ich möchte Graz nicht regieren. Da hast Du den Schuldenstand täglich vor Augen, der Rechnungshof gibt Gas, hast die laufenden Kosten und jede Menge fordernde Politiker, Vereine und andere Bittsteller. Sagst du, dass das nicht mehr geht, bricht über dich morgen der Himmel zusammen.“