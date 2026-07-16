In den letzten Wochen mehrten sich wieder die Gerüchte, dass Sebastian Kurz in die Politik zurückkehren möchte. Einige Szenarien kursierten in den Medien wie beispielsweise eine Kooperation mit Herbert Kickl oder ein Engagement in Brüssel. Jetzt äußerte sich der Ex-Kanzler zu den Gerüchten auf seinem Instagram-Profil. In seinem aktuellsten Posting nimmt er Stellung und erteilt den Spekulationen eine Absage.

„Nicht mehr in Politik einsteigen“

„Meine Zeit in der Politik habe ich sehr genossen, aber ich möchte nicht mehr in die Politik einsteigen“, schreibt der 39-Jährige, der sich derzeit in New York befindet, wie das Instagram-Posting zeigt. „Meine politische Heimat ist die Volkspartei“, stellt Kurz zusätzlich fest und schreibt, dass er auch weiterhin mit ehemaligen Weggefährten – „vor allem in der Volkspartei“ – in Kontakt stehe.

Er gibt auch einen Einblick in seine Pläne für die nähere Zukunft. „Ich bin jetzt mal für einige Zeit in den USA und freue mich dann auf den Urlaub mit meiner Familie“, schreibt er.