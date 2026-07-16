Sie liegen am Boden, wurden aus der Wandhalterung rausgerissen und vom Podest geworfen: Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag die Statuen der Kreuzigungsgruppe mit Maria, Johannes und Maria Magdalena, die an der Außenwand der Pfarrkirche Deutschlandsberg angebracht waren, beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Köpfe und Arme beschädigt, wie István Holló, Leiter des Seelsorgeraums Schilcherland, erklärt.

Die Heiligenfiguren wurden zirka um 1780 errichtet und 2013 aufwendig saniert. Damals kosteten die Arbeiten rund 9000 Euro. Wie hoch der Schaden nun ist, könne man laut dem Pfarrer noch nicht sagen. Das müsse sich erst einmal ein Restaurator ansehen. „Es wurden schon einmal Dinge an die Wand in der Kirche geschrieben, aber Vandalismus in dieser Wucht hatten wir bis jetzt noch nicht“, sagt der Geistliche.

Hinweise melden

Die Polizei Deutschlandsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Deutschlandsberg telefonisch unter 059 133/6100 melden.

Der Seelsorgeraumleiter hat den Vorfall zudem auf Facebook öffentlich gemacht und bittet auch auf der Social-Media-Plattform um Mithilfe. Das Posting wurde binnen weniger Stunden mehr als 500 Mal geteilt. „Es ist traurig. Wir leben in einer Zeit, in der wir so viel über Toleranz reden und dann zerstört jemand etwas, das einem anderen heilig ist“, sagt er.