Haben Sie schon einmal ein frisch geborenes Kalb Mund zu Mund beatmet? Alois Kiegerl schon. Das Kalb war eine schwere Geburt, Kiegerl als Hebamme gefordert. „Es hat zuerst nicht geatmet und in der Not versucht man neben bekannten Methoden auch das. Als es dann geatmet hat, das war ein reiner Glücksmoment für mich“, erzählt er und muss über sich selbst schmunzeln. Der 48-jährige Biobauer aus Trahütten, Deutschlandsberg, ist mit Leib und Seele Bauer.

Mit 17 hat er den Hof seines Vaters übernommen. Mittlerweile betreibt er den Mutterkuhbetrieb mit Murbodner-Züchtung, Direktvermarktung, Waldwirtschaft und Urlaub am Bauernhof gemeinsam mit seiner Frau Alexandra.

Kein „Ich“ , sondern ein „Wir“

Bei Kiegerl gibt es kein „Ich“ , sondern nur ein „Wir“, denn ohne seine bessere Hälfte gebe es all das nicht. Damit meint er etwa die Vergrößerung des Kuhbestands um das Vierfache, den Umbau des Stalls für den es einen Preis für tierfreundliches Bauen gab oder den Einsatz für stressfreies Schlachten. Mit diesem Hintergrundwissen ist es auch wenig verwunderlich, dass er sich daran stört allein und nicht gemeinsam mit seiner Frau zu einem von österreichweit fünf Biodiversitätsbotschaftern gewählt worden zu sein. Das sei aber leider nicht möglich gewesen.

Die Kiegerls zeigen, wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert und Artenvielfalt auf rund 970 Metern Seehöhe gelebt wird. Wenn Alois Kiegerl über Biodiversität und Artenvielfalt spricht, fangen seine Augen an zu leuchten. Allein im Kuhfladen seien immerhin rund 80 verschiedene Arten von Insekten zu finden. Vom Arbeiten mit und für die Natur ist er überzeugt.

Geht auf keine Kuhhaut

Mit Postings und Videos auf Social-Media-Plattformen versucht der ehemalige Gemeindesekretär sein Tun und seine Eindrücke auf den Wiesen- und Weideflächen als Botschafter verstärkt auch digital weiterzugeben. Es ist nur eines von vielen Ämtern, die der Bio-Bergbauer bekleidet. Das Wort Tausendsassa hat der 48-Jährige, den man meistens in T-Shirt, Jeans und Arbeitsschuhen antrifft, schon öfters gehört. Nicht nur wegen den Funktionen, sondern etwa auch wegen der Teilnahme an dem Projekt „Alianza Österreich – Argentinien: Gemeinsam für eine zukunftsfähige Landwirtschaft“ inklusive einer Reise nach Argentinien, dem Buch „Über die Alm“ an dem er mitgeschrieben hat oder der Teilnahme als Gast in einem Podcast.

Alois Kiegerl mit Anibal Fretes in Argentinien bei „Alianza Österreich – Argentinien: Gemeinsam für eine zukunftsfähige Landwirtschaft“ © Lukas Nistelberger, Welthaus,

Er wäre aber sicher nicht dort, wo er ist, „wenn nicht viele krampfhaft versucht hätten, meine Kühe schlecht zu machen.“ Dass die Bio-Kuh keine „Klima-Killerin“ ist, sondern wichtig für die Artenvielfalt auf den Weiden und die Kulturlandschaft, dafür machte sich der Bergbauer nämlich besonders stark. All die Tätigkeiten gehen sprichwörtlich auf keine Kuhhaut – der Platz würde nicht ausreichen.

Hofbesichtigung statt Sightseeing

Selbst im Urlaub ist die Begeisterung für Landwirtschaft oft der Reiseführer. So geht es auch im Ausland statt auf Sightseeing auf Hofbesichtigung, um sich auszutauschen und Neues zu lernen. Im Herbst ist ein Ritt durch die Karpaten geplant, natürlich ebenfalls mit Stallidylle. „Stillstand ist Rückschritt“, lautet sein Motto.