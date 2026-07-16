Über das Vermögen der Phoenix – Personal & Logistik GmbH wurde am Donnerstag am Landesgericht Leoben ein Konkursverfahren eröffnet. Das teilten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mit. Zum Insolvenzverwalter wurde der Brucker Rechtsanwalt Gernot Prattes bestellt.

Die 2011 gegründete Firma mit Sitz in der Straußgasse 10 in Leoben ist auf Arbeitskräfteüberlassung spezialisiert und betreibt weitere Standorte in Kapfenberg, Judenburg und Wien. Derzeit beschäftigt das Unternehmen sieben Angestellte. Darüber hinaus sind 83 Leiharbeitskräfte bei verschiedenen Kunden im Einsatz. Mit den 90 Dienstnehmern sind in Summe 128 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Den Verbindlichkeiten von rund 2,64 Millionen Euro stehen Vermögenswerte von etwa 624.800 Euro gegenüber. Diese bestehen überwiegend aus offenen Kundenforderungen sowie dem Fuhrpark des Unternehmens.

Insolvenzursache derzeit nicht bekannt

Zu den Ursachen der Insolvenz macht das Unternehmen im Eigenantrag keine Angaben. Der AKV weist jedoch darauf hin, dass über das Vermögen der Phoenix – Personal & Logistik GmbH bereits 2017 ein Insolvenzverfahren eröffnet worden war. Dieses wurde nach der Annahme eines Sanierungsplans beendet. Ob der Betrieb fortgeführt und saniert oder das Unternehmen liquidiert werden soll, geht aus dem Insolvenzantrag nicht hervor.