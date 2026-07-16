Die Bäume in der St. Veiter Innenstadt sind „aufgepoppt“, seitdem wird das Projekt emotional diskutiert. Stadtrat und ÖVP-Bürgermeisterkandidat Philipp Subosits, der den Park zunächst als „Symbolpolitik“ kritisiert hatte, äußerte sich nun erneut. Vor allem der Beschluss – Subosits hat für das Projekt gestimmt – sei kein Argument.

Teil 1: Die Bäume

„Gerade weil mir die Zukunft unserer Innenstadt am Herzen liegt, spreche ich jene Themen an, die Unternehmer, Anrainer und Besucher seit Jahren beschäftigen“, betont der Unternehmer. Dazu gehöre vor allem eine „rechtssichere und praxistaugliche Lösung“ der Verkehrssituation. „Verantwortung zu übernehmen, bedeutet auch, genau hinzuschauen. Ein Beschluss ist kein Freibrief. Gerade weil für dieses Projekt aber bis zu 200.000 Euro an öffentlichen Fördermitteln eingesetzt werden, muss die Frage erlaubt sein, ob das Ergebnis tatsächlich den Erwartungen entspricht, die im Vorfeld geweckt wurden.“

„Die 200.000 Euro an Fördermitteln fließen in eine spürbare Steigerung der Lebensqualität auf unserem Hauptplatz“, antwortet Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) auf die Kritik. „Genau das war die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger in den Altstadtworkshops – und diese Erwartung erfüllen wir Schritt für Schritt.“ Die Zahlen würden zeigen, dass der Weg der richtige ist: „Wir konnten die Leerstände in der St. Veiter Innenstadt in den vergangenen Monaten erfolgreich halbieren.“ Der Erfolg der Kaufleute hänge auch von der Stimmung und dem Image der Stadt ab. „Die eigene Innenstadt im Zuge des Wahlkampfs ständig schlechtzureden, schadet dem Wirtschaftsstandort.“

Subosits kritisiert Bürgermeister Kulmer scharf © Peter Pugganig

Teil 2: Die Verkehrssituation

Die Debatte geht allerdings über den Park hinaus. Als weiteren Punkt greift Stadtrat Subosits auch die Verkehrsthematik in der Innenstadt in seiner Aussendung auf: „Bereits vor Monaten hat Bürgermeister Martin Kulmer im Beisein zahlreicher Innenstadtbetriebe zugesagt, sowohl das von ihm selbst vorgeschlagene „Stop-&-Collect“-Konzept (20 Minuten Halten) als auch die von den Unternehmern geforderten durchgehenden Ladetätigkeitszeiten rechtlich prüfen zu lassen“, behauptet Subosits. Ergebnisse gebe es immer noch keine.

Der Stadtchef betont, dass es dafür mehr Zeit benötige. „Eine rechtssichere und praxistaugliche Lösung für den Innenstadtverkehr lässt sich nicht im Schnellverfahren übers Knie brechen.“ Eine solche Prüfung erfordere eine „detailgenaue Abstimmung mit Verkehrsplanern, der Behörde und den gesetzlichen Vorgaben der Straßenverkehrsordnung (StVO)“. Diese Prüfungen würden aktuell auf Hochdruck und mit großer Sorgfalt laufen. Man wolle hierbei keine schnellen Kompromisse, sondern eine verlässliche und dauerhafte Lösung.

Kulmer: „Mein Angebot für ein faires Miteinander steht nach wie vor felsenfest.“ © Fritzpress

Teil 3: Fairplay im Wahlkampf

Im dritten Punkt sei Subosits enttäuscht über das Verhalten des Bürgermeisters im (Vor-)Wahlkampf. „Von seinen Fairplay-Floskeln bezüglich Wahlkampf ist offenbar nicht mehr viel übrig geblieben. Anstatt sich mit den inhaltlichen Vorschlägen auseinanderzusetzen, werden SPÖ-Mandatare vorgeschickt, um persönliche Angriffe zu führen.“

Kulmer verweist darauf, dass sich SPÖ-Mandatare „zu Sachthemen ebenso frei äußern wie jene der Opposition – das als persönliche Angriffe umzudeuten, lenkt von der eigentlichen, konstruktiven Arbeit für St. Veit ab“. Sein Angebot für ein „faires Miteinander“ stehe nach wie vor „felsenfest“.