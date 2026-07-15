Die Diskussionen um den Pop-up-Park in der St. Veiter Innenstadt reißen nicht ab. Nachdem Stadtrat und ÖVP-Bürgermeisterkandidat Philipp Subosits das Projekt kritisiert hatte, meldete sich nun auch FPÖ-Stadtparteiobmann Robert Eichwalder zu Wort.

In einer Aussendung kritisiert er, dass Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und seine Partei „wieder die Selbstvermarktungsmaschine anwerfen“ würden. „Sie möchten ein paar Bäume im Topf als Jahrhundertprojekt verkaufen“, heißt es. Der Gemeinderatswahlkampf werfe bereits seine Schatten voraus. „Mehr Professionalität und weniger Showpolitik zum Thema Innenstadt wäre angesagt“, meint Eichwalder.

Fragen nach den Kosten

Dabei möchte der freiheitliche Gemeinderat gar nicht so sehr das Projekt an sich kritisieren: „Grundsätzlich sind Bäume in der Innenstadt eine gute Sache und diese wurden auch von einer großen Mehrheit der St. Veiter und St. Veiterinnen gefordert. Über die Umsetzung kann man diskutieren und ob diese Minimallösung der Bevölkerung gefällt, wird sich zeigen.“

Eichwalder hat Fragen © KK/FPÖ

Eichwalder stellen sich allerdings zwei Fragen: „Wie viel kostet diese Bauminstallation und wie viel bleibt von den 200.000 Euro, die für die Attraktivierung der St. Veiter Innenstadt im Gemeinderat beschlossen wurden, übrig?“ Ebenfalls unverständlich sei für ihn, warum man nicht die Stadtgärtnerei für dieses Vorhaben beauftragt hat. „Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum zehntausende Euro für externe Planungsfirmen und Beraterfirmen ausgegeben werden, wenn wir als Stadt über eine Stadtgärtnerei mit einem großartigen Team verfügen.“

„Keine Selbstvermarktungsmaschine“

Bürgermeister Kulmer kontert die Vorwürfe. „Das Projekt ist keine ‚Selbstvermarktungsmaschine‘, sondern ein einstimmig im Stadtrat beschlossenes Altstadt-Attraktivierungsprojekt“, betont der Stadtchef. „Die Bevölkerung und die Wirtschaftstreibenden haben mehr Grün, Lebensqualität, Schatten im Sommer gefordert – die Politik setzt diesen Wunsch nun schrittweise um. Leider habe ich in dieser Legislaturperiode seitens der FPÖ keinerlei Vorschläge für Klimawandelanpassungsmaßnahmen erhalten.“

Die Fördermittel für das Projekt seien noch nicht zur Gänze ausgeschöpft. „Für heuer stehen noch weitere 30.000 bis 40.000 Euro an Fördergeldern zur Verfügung und auch im kommenden Jahr sollen weitere Attraktivierungsmaßnahmen in der Altstadt umgesetzt werden“, sagt Kulmer.

Kulmer: „Leider habe ich in dieser Legislaturperiode seitens der FPÖ keinerlei Vorschläge für Klimawandelanpassungsmaßnahmen erhalten.“ © Fritzpress

Auch zur Thematik rund um die Stadtgärtnerei äußert sich der Bürgermeister: „Sie verfügt über ein großartiges Team für die spätere Pflege, aber ein solches Innenstadtprojekt erfordert ein tiefgreifendes, stadtplanerisches Fachwissen. Hier geht es um Verkehrsströme, Barrierefreiheit, die Logistik des Wochenmarktes und unserer weiteren Veranstaltungen sowie ein entsprechendes Bewässerungsmanagement.“ Dieses „hochspezialisierte Know-how“ würden auch Städte mit eigener Gärtnerei extern zukaufen müssen. Zudem sei für die Förderung durch das Land Kärnten ein Wettbewerb zur fachlichen Begleitung von Maßnahmen zur Klimawandelanpassung vorgeschrieben gewesen.