Dramatische Szenen spielten sich Ende Juni in einer obersteirischen Wohnung ab. Ein gebürtiger Slowene sei dort in einem hitzigen, alkoholisierten Streit „ausgezuckt“, meint das spätere Opfer. Er habe die Frau (er spricht von einer romantischen Beziehung, sie von keiner ernsthaften) gepackt und über das Balkongeländer gehoben. Gesagt habe er dabei nichts, erzählt die Dame. „Aber was soll ich denn denken, wenn er mich so drüberhält?“

In Todesangst habe sie laut geschrien, ehe sie der Mann wieder zurück auf den Balkon hob. Der Streit war damit aber noch nicht beendet. Wenig später soll er ihr in der Wohnung noch ein Fleischermesser an den Hals gehalten haben. Wegen gefährlicher Drohung musste sich der bisher unbescholtene Mann nun vor dem Landesgericht Leoben und Strafrichter Peter Wilhelm verantworten.

„War nie meine Absicht“

Dort zeigt er sich teilgeständig. Das Messer habe er gegen sie gehalten, allerdings bevor man den Balkon betrat und nachdem sie ihn mehrfach geohrfeigt habe. Der restliche Vorfall habe sich ebenfalls nicht so zugetragen, wie es das Opfer darstelle. Er habe die panische Frau aus dem Schlafzimmer auf den Balkon hinausgetragen, aber: „Ich wollte sie beruhigen und mit ihr eine ‚Tschik‘ rauchen. Am Balkon hab ich sie auf den Stuhl gesetzt“, schildert er und betont: „Es war nie meine Absicht sie vom Balkon zu werfen.“

Auch eine weitere Drohung mit einem Messer, welche sich fünf Tage vor der gegenständlichen zutrug und von der Frau erst nach der Festnahme des Angeklagten angezeigt wurde, sei so nie passiert. Warum die Dame ihn damit belaste? „Ihre Eltern haben etwas gegen mich. Die mögen keine Jugos“, meint der Mann und erzählt, dass diese seine Freundin dazu gedrängt hätten, das Verhältnis mit ihm zu beenden.

Das stimme, ihre Eltern hätten „nichts“ vom Angeklagten gehalten, schildert das Opfer, das in Abwesenheit des Angeklagten vernommen wird. Die häusliche Gewalt des Angeklagten schildert sie sichtlich aufgewühlt. „Warum lassen Sie ihn nach der ersten Drohung überhaupt noch in die Wohnung“, will Richter Wilhelm wissen. „Der hat mich ja nicht in Ruhe gelassen. Er ist nie gegangen, ich konnte tun was ich will“, erwidert das Opfer.

Schuldig, Kontaktverbot

In ihrem Schlussplädoyer spricht die Staatsanwältin jedenfalls von einer „konfliktreichen Beziehung“. Vieles könne man als Außenstehender nicht nachvollziehen. Dem schließt sich Wilhelm an: „Ich habe schon oft erlebt, dass Opfer in Gewaltbeziehungen vor Gericht fahrig und unsicher wirken.“ Viele würden die Gewalt nicht wahrhaben wollen und versuchen, diese zu verdrängen, betont er die Glaubwürdigkeit des Opfers.

Die Taten des Angeklagten seien hingegen indiskutabel. „Selbst wenn Sie Ohrfeigen bekommen rechtfertigt das überhaupt gar nichts“, erklärt Wilhelm und verurteilt den Angeklagten zu acht Monaten teilbedingter Haft. Die drei unbedingten Wochen davon hat er bereits in U-Haft verbracht. Zudem erteilt Wilhelm dem Mann die Weisung, in keiner Weise Kontakt zum Opfer aufzunehmen. „Wenn Sie das missachten, müssen Sie damit rechnen, dass Sie ganz schnell wieder da sind.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig.