Gerhard Schaar ist nicht nur Autor des Maltatal Kletterführers, mit seiner Website „www.maltatal.rocks“ bietet er der Kletter-Community eine zielgruppenorientierte Plattform mit allen Möglichkeiten – egal ob Bouldern, Klettersteig oder Mehrseillängenrouten – in jedwedem Schwierigkeitsgrad. Und da gibt es etwas Neues: „Am Ende der Malta Hochalmstraße direkt über dem Kölnbreinstüberl, gibt es einen neuen Klettergarten: die Kleine Kölnbreinwand“, heißt es da.

Acht Sportkletterrouten in den Graden 4b bis 6b+ auf einer griffigen, vom Schmelzwasser geformten Wand mit spektakulärem Ausblick auf den See des Kölnbreinspeichers und die umliegende Bergkulisse warten auf Kletterfreunde. Zu erreichen in nur zehn Minuten – der Zustieg erfolgt vom Parkplatz des Kölnbreinstüberls. Während es tagsüber derzeit dort bei Schönwetter ziemlich heiß werden kann, herrschen laut Schaar abends ideale Bedingungen „für ein paar coole Längen“.

Der Klettergarten ist in etwa zehn Minuten Zustieg vom Parkplatz des Kölnbreinstüberls aus zu erreichen © Kk/www.maltatal.rocks/Gerhard Schaar

Kölnbreinstüberl vom Verbund übernommen

Ganz neu sind die Routen an der Kleinen Kölnbreinwand nicht: „Sie wurden vor etwa 15 Jahren auf private Initiative installiert, sind also so entstanden wie ganz viel Kletter-Infrastruktur hier im Maltatal“, erklärt Schaar auf Nachfrage. Zwischenzeitlich war das Klettern hier allerdings nicht so gern gesehen. Im Vorjahr hat der Verbund das Kölnbreinstüberl übernommen und ist nun Eigentümer und Betreiber der beliebten Jausenstation am Speichersee. Es wurde in Küche, Gastraum, Theke und Ausschank, Sanitäranlagen und Spielplatz investiert. Es gibt regionale Küche mit zumindest vier warmen Speisen und: Kletterer sind gern gesehen. Auch Gäste, die mit dem Klettern sonst nicht in Berührung kommen, sehen den Sportlern in der Wand von hier aus gern zu.

Gerhard Schaar ist gerade dabei die Kletterrouten mit Kollegen nach und nach zu überholen: „Man kann dort jetzt schon gut klettern, aber wir würden das gern in einen zeitgemäßen Zustand überführen.“ Das passiert alles freiwillig auf Eigeninitiative, finanziert mit einem Teil der Einnahmen aus dem Kletterführer, der vor Weihnachten mit allen Updates neu aufgelegt wird.

Das Kölnbreinstüberl wird seit 2025 vom Verbund selbst betrieben © KK/Verbund

Touristisch unter Wert geschlagen

„Die Natur hat im Maltatal ein Umfeld geschaffen, das man ohne große Einflussnahme touristisch nutzen kann“, sagt Schaar. Tatsächlich gibt es in unmittelbarer Nähe und im ganzen Maltatal eine Vielzahl an Klettermöglichkeiten, die alle Zielgruppen abdecken. „Das ist in Kombination mit den kurzen Zustiegen – wir reden von maximal einer Stunde, im besten Fall fünf Minuten – ein Alleinstellungsmerkmal hier. Es gibt vom Familienklettergarten beim Kölnbreinvorspeicher über die beliebten Mehrseillängenrouten an der Großen Seenplatte bis hin zu schwierigeren Klettergärten wie „The Fish“ für jeden etwas. 150 bis 160 Seillängen sind es locker allein im Gebiet um den Kölnbreinstausee. Und beim ,Steinbruch‘ etabliert sich derzeit ein neues Boulder-Gebiet für Profis. Es braucht halt ein gedeihliches Miteinander, damit die Wertschöpfung abgeholt werden kann.“ Der Klettertourismus habe auf jeden Fall wirtschaftliche Relevanz durch Maut, Nächtigungen und Konsumation und würde steigen. „Hier könnte man viel mehr draus machen“, betont Schaar.

Klettersteig im Schatten der Kölnbreinsperre © KK/Verbund

Kletterei für Einsteiger

Kletterer ansprechen, will auch der Verbund: „Direkt beim Berghotel haben wir vor zehn Jahren begonnen, für den damals einsetzenden Kletter-Boom familientaugliche Einstiegsangebote zu schaffen. Wenige Gehminuten vom Berghotel entfernt gibt es mit der Anlage ,Damm High‘ im Schatten der 200 Meter hohen Kölnbreinsperre einen der attraktivsten Anfänger-Klettersteige“, sagt Pressesprecher Robert Zechner. In Zusammenarbeit mit Gerhard Schaar, der mit seiner Firma „bolting.eu“ unter anderem Klettersteige baut, Klettergärten errichtet und saniert, ist so vor zwei Jahren auch der Abenteuer- und Erlebnisweg, der gleich beim Berghotel startet, entstanden. Hier geht es darum, Kindern auf 1,2 Kilometern Länge einen spielerischen Einstieg ins Klettern zu bieten mit Mini-Klettersteig, Schwingbrücke und mehr.