Alles begann im Jahr 2016, also vor genau zehn Jahren. Sonja Graier entschloss sich, neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit in der Pflege, auch noch ihre Freizeit der guten Sache zu widmen. Deshalb ging sie zum Roten Kreuz Feldkirchen.

„Ich wollte etwas Sinnvolles in meiner Freizeit machen und den Leuten etwas zurückgeben“, erklärt die 56-jährige Feldkirchnerin ihre Beweggründe. So fasste sie, zusammen mit ihrer Freundin Marlies Uhr den Entschluss, sich dem Roten Kreuz anzuschließen. Ihren ersten Stopp hatte sie bei der Tafel. Zwar war die Arbeit dankbar, brachte ihr aber nicht die Erfüllung, die sie erhoffte. „Somit habe ich beschlossen, zum Rettungsdienst zu gehen und die notwendige Ausbildung zur Rettungssanitäterin zu machen.“

Der Rettungsdienst passt auch perfekt zu Graiers Brotberuf in der Pflege und die laufenden Übungen und Fortbildungen runden das ganze Paket noch ab. Besonders schätzt sie beim Roten Kreuz die vielen Beziehungen, die sie zu den anderen Menschen in der Einsatzstelle aufgebaut hat. „Wir fühlen uns wie eine große Familie“, schwärmt Graier. Ihre Lieblingsdisziplinen sind Blutdruck- und Zuckermessungen. „Darin bin ich besonders gut.“ Aber auch beim Infusionen vorbereiten oder Verbände anlegen ist sie ein Ass. Dabei sitzt sie stets am Beifahrersitz oder beim Patienten, nicht aber hinterm Steuer. Das Fahren überlässt sie lieber ihren Kollegen.

Ihren Dienst bei der Rettung leistet sie zweimal im Monat. Wie viele Ausrückungen sie bereits in ihren zehn Jahren hatte, lässt sich inzwischen nicht mehr beziffern. Natürlich besteht ein großer Teil davon aus schlimmeren Einsätzen – doch genau das macht die schöneren umso kostbarer. „Zum Beispiel Geburten, wenn das Kind gleich kommt und man mit der Mutter diesen Moment teilen kann.“

Sonja Graier ist in Feldkirchen im Einsatz © KLZ / Dorian Wiedergut

Neben ihren Tätigkeiten im Rettungsdienst ist Graier auch bei der Teddybärambulanz ganz vorne mit dabei. „Da fahren wir Kindergärten an und bringen den Kindern bei, keine Angst vor Rettungsautos zu haben, wir legen ihnen Verbände an oder erklären spielerisch unsere Geräte“, erzählt die Feldkirchnerin. Ihr treuer Teddybär darf als Begleiter natürlich nicht fehlen. Für Graier, genauso wie für viele andere auch, ist das Ehrenamt eine erfüllende Aufgabe. Jedoch merkt sie an: „Es ist sinnvoll, doch der Rettungsdienst ist sicher nicht für jeden etwas.“ Im nächsten Jahr hat sie sich zudem eine neue Aufgabe vorgenommen. Bei Geben für Leben – dem Verein, der Stammzellenspender sucht – möchte sie etwas mithelfen.