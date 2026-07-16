Vor dem nächsten WM-Spiel heißt es Anpfiff für einen steirischer Höhepunkt am Freitag, dem 17. Juli. Die ORF Steiermark-Klangwolke wird zum 19. Mal über die Region ziehen. Mei-Ann Chen dirigiert „Mahlers Zweite“ mit dem Styriarte Youth Orchestra.

Um das Konzert zu erleben, muss man aber nicht unbedingt in die Helmut List Halle nach Graz. Um 21 Uhr wird es in ORFIII und Radio Steiermark übertragen. Natur statt Konzertsaal bietet etwa der Predingerhof am Gantschenberg. Platz ist genug, betont Gabi Ornig vom Predingerhof. Im vergangenen Jahr hat der Gasthof das erste Mal mitgemacht und konnte bereits 40 Zuseher zum Public Viewing begrüßen. Falls das Wetter doch nicht so mitspiele, können die Besucher das Konzert in der Stube genießen.

Klangwolke als Kinoerlebnis

Ebenfalls im Bezirk Deutschlandsberg kommt das Konzerterlebnis auf die Leinwand des Kinos in Eibiswald. Das Weingut Jöbstl wird ab 20 Uhr edle Tropfen ausschenken, die Übertragung wird wie üblich um 21 Uhr starten. Organisiert wird das Event im Kino vom Verein Lichtspiele Eibiswald.

Konzert am Kalvarienberg

Im Bezirk Leibnitz wird „Mahlers Zweite“ gleich an mehreren Orten unter freiem Himmel übertragen. In Gamlitz erklingt das Konzert im Park zwischen Pfarrkirche und Pfarrhaus, zusätzlich gibt es ein Public Viewing im Pfarrsaal.

Auch am Kalvarienberg in Heiligenkreuz am Waasen macht die ORF-Steiermark-Klangwolke Station. Veranstalter Friedheim Nußhold erfüllt sich damit einen lang gehegten Wunsch: „Ich wollte das schon seit zehn Jahren machen, weil die Klangwolke meiner Frau und mir immer so gut gefallen hat.“ Rund um die Bergkirche genießen Besucher das Konzert bei weitem Ausblick, begleitet von Weinen, Säften und einem kleinen Imbiss. Bei Schlechtwetter wird das Public Viewing in die Bergkirche verlegt, „da hat man eine Akustik die man österreichweit erst einmal suchen muss.“

Der Kalvarienberg in Heiligenkreuz am Waasen wird zur Kulisse für die ORF-Steiermark-Klangwolke – bei Schlechtwetter übersiedelt das Public Viewing in die Bergkirche © Friedheim Nußhold

Im ZIB St. Nikolai ob Draßling beginnt der Abend um 20 Uhr mit Getränken und Snacks, ab 21 Uhr folgt die Übertragung bei freiem Eintritt. Auch im Pavillon des Generationenparks in St. Nikolai im Sausal können Klassikfans das Konzert in entspannter Atmosphäre erleben.